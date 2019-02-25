Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом

Члены президентского совета предложили внести поправки в законопроекты о штрафах за овербукинг.

Члены Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова высказались за изменение законопроектов, штрафующих за овербукинг – продажу авиабилетов в большем количестве, чем мест в самолете.

«Я сам часто летаю и неоднократно был свидетелем подобного обмана пассажиров. Понимаю, что ситуацию нужно в корне менять. Но и оставить законопроекты без замечаний в данном случае не представляется возможным», – цитирует Крашенинникова «Парламентская газета».

По его словам, россияне теряют деньги и испытывают эмоциональное потрясение из-за сорванных рейсов.

Члены президентского совета предложили четко прописать в законодательстве механизм, по которому Росавиация и Роспотребнадзор будут узнавать о нарушениях со стороны авиакомпаний. Сейчас компании, которые отказывают пассажирам в посадке на рейс из-за нехватки мест, зачастую объясняют ситуацию техническими сбоями. Пассажиры же в основном не желают тратить время и силы на то, чтобы через суд доказывать неправоту авиакомпании. В итоге авиаперевозчики остаются практически безнаказанными, отметили члены совета.

Напомним, в 2018 году депутаты ГД внесли в Воздушный и Административный кодексы поправки, согласно которым авиакомпании можно будет штрафовать за овербукинг на сумму до 200 тысяч рублей.

Отметим, что работающие в Евросоюзе авиакомпании выплачивают пассажиру 250 евро за несостоявшийся перелет дальностью до 1,5 тысячи километров. За сорванный перелет дальностью до 3,5 тысячи километров они платят по 400-600 евро.