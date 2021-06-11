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Специально создаётся интрига? Жаров прокомментировал ответ Пескова про "чипирование" россиян

Накануне СМИ сообщили, что в правительстве разрабатывают федеральную программу по вживлению в мозг человека чипов

Фото: Global Look Press

Как будто россиянам мало всей этой истории с пандемией, в рамках которой у властей страны, как выяснилось, свой особенный путь с характерными для него российскими особенностями в виде необходимых властям массовых мероприятий, которые едва ли не сразу же сменяются локдаунами или хотя бы ограничениями. Словно нет в российском обществе проблем с восприятием вакцинации и население безоговорочно верит властям, выстроившись в очередь за прививкой. Будто бы власти наладили плодотворную и эффективную информационную работу для разъяснения пользы, эффективности и безопасности вакцинации.

Нет, на фоне очевидного развития в стране отрицания самого коронавируса как такового и резкого роста числа «антипрививочников», в СМИ попадает информация о том, что в правительстве разрабатывают федеральную программу по вживлению в мозг человека чипов. Нет, сама программа, о которой узнали журналисты, на самом деле не предполагает ничего криминального – напротив, это важный научный проект из числа тех, которыми занимаются специалисты во многих развитых странах. Вот только в условиях нарастающего недовольства населения самыми разными ограничениями от властей, чего стоит гневный всплеск после введения в Москве и других регионах обязательной вакцинации «для отдельных категорий граждан», подобное совершенно не к месту.

Причем если эта информация попала в СМИ, Кремлю стоило бы хотя бы провести разъяснительную работу и предпринять хотя бы слабую попытку успокоить и без того давно разгоряченных россиян. Но нет, вместо этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков почему-то только добавляет «интриги». В результате он заявляет, что не может ни опровергнуть, ни подтвердить существования такой программы. Добавят ли его слова тревоги в обществе, которое и без того едва удерживается от панических настроений? Вопрос, пожалуй, риторический.

К примеру, как считает российский политолог Максим Жаров, столь неосмотрительные высказывания Пескова только подстегнут активизацию набирающего обороты в России движения, выступающего против вакцинации. Впрочем, убежден эксперт, в словах пресс-секретаря президента вполне может быть намек на серьезную интригу.

«Песков продолжает зажигать перед президентской прямой линией 30 июня. Такое ощущение, что у некоторых элитных групп внезапно закончились деньги, а потому они пытаются найти любую «новую нефть» для их пополнения. Даже через секвестр национальных проектов.

Хочу напомнить что чипирование – это ключевой миф в аргументации антиковидников. Сейчас напущенный Песковым туман даст мощнейший импульс набирающему силу движению против вакцинации.

Впрочем, если представитель Кремля своим ответом готовит нас к тому, что вопрос о чипировании будет задан президенту Путину на прямой линии, то это уже интрига», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале. 

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