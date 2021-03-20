Прототип корабля Маска для полета на Луну и Марс запланировали на 24 марта

24 марта, в среду в штате Техас должен пройти испытательный 10-километровый полет космического корабля Илона Маска Starship SN11 (11-й серийный испытательный аппарат). Судно в конечном счете должно совершать полеты на Луну и Марс.

Как поясняет «Интерфакс», этому испытанию будет предшествовать проверка работы двигателей, которую должны провести прямо на полигоне в SpaceX в городе Бока-Чика. Если всё пройдет успешно, 24 марта аппарат поднимется на 10 километров в воздух. После этого он должен совершить посадку туда же, откуда взлетел: в теории для этого сперва двигатели выключаются, а затем с их использованием корабль сохраняет вертикальное положение и обеспечивает плавную посадку.

Предыдущий испытательный аппарат Starship SN11 взорвался на земле из-за полученных при посадке повреждений. Сам Илон Маск объяснял это повреждением «юбки» аппарата и попаданием гелия в топливный бак.

На прошлой неделе Маск запустил на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink, уже в девятый раз запустив аппарат Falcon 9.