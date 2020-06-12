Lynwood подала иск против F5 из-за связанного с Nginx сервиса по защите данных

Компания Lynwood Investments Александра Мамута подала в США жалобу на регистрацию товарного знака NGINX APP PROTECT.

Как указывается на сайте американского ведомства по патентам и товарным знакам, иск поступил 10 июня. В Lynwood подтвердили информацию, сообщает РБК.

NGINX APP PROTECT – сервис, интегрированный в платную версию веб-сервера NGINX PLUS, защищающий сайты и приложения от внешних угроз, в частности, хакерских атак и утечек данных. Заявку на регистрацию торговой марки подала в конце 2019 года базирующаяся в Вашингтоне компания F5 Networks, которая владеет компанией-разработчиком Nginx.

В своем иске Lynwood указывает на то, что NGINX является в названии торговой марки господствующим словом, отмечая, что основатели одноименного веб-сервера создали и зарегистрировали этот бренд, являясь сотрудниками Rambler.

В понедельник, 8 июня, Lynwood подала в окружной суд Сан-Франциско иск о нарушении интеллектуальных прав на $750 млн к разработчикам Nginx Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову, а также нескольким экс-сотрудникам Rambler Group, F5 Networks и венчурным фондам Runa Capital и E.Ventures, которые выступали инвесторами проекта.

Lynwood подчеркивает, что в 2015-м поучила права требования у Rambler, где, в свою очередь, заявляли, что, так как Сысоев на момент создания Nginx числился сотрудником «Рамблер Интернет Холдинга», программа является служебным произведением и права на него должны принадлежать работодателю. Сысоев настаивал на том, что холдинг не может быть обладателем прав на разработку, поскольку он числился системным администратором и написание софта не входило в его обязанности.

Компания Александра Мамута требует отозвать в США регистрацию всех товарных знаков, связанных с Nginx, заявки на которую подавали разработчики веб-сервера или F5 Networks. Поскольку NGINX APP PROTECT еще не зарегистрирован, Lynwood подал отдельный иск в патентное ведомство.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Rambler Group направила ходатайство в следственные органы о прекращении уголовного дела о правах на софт Nginx, оставив Lynwood право добиваться компенсации убытков по этому делу. В Lynwood заверили, что намерены «продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке».

Компания Александра Мамута требует отозвать на территории США регистрацию всех товарных знаков, связанных с Nginx, заявки на которую подавали разработчики веб-сервера или F5 Networks. Поскольку NGINX APP PROTECT еще не зарегистрирован, Lynwood подал отдельный иск в патентное ведомство.

В конце прошлого года в московском офисе Nginx прошли обыски, вызвавшие широкий общественный резонанс. После этого стало известно об уголовном деле против компании, возбужденном по требованию Lynwood Investments по части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). На внеочередном совете директоров Rambler Group 16 декабря было решено обратиться в российские правоохранительные органы для прекращения уголовного дела. В Rambler подчеркивали, что подача иска против разработчиков Nginx была исключительно решением Lynwood.