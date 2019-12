"Яндекс" поддержал IT-компанию Nginx после обысков и допросов

Письмо в поддержку компании Nginx от имени «Яндекса» написал его директор по распространению технологий Григорий Бакунов, передает «Медиазона» со ссылкой на заявление.

Бакунов назвал Nginx «предметом общей гордости российского опенсорс-сообщества», подчеркнув, что «сами по себе программы с открытым кодом не приносят прибыли». «События последних дней заставляют нас заявить свою позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в Яндексе считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и без людей, которые инвестируют своё время в разработку программ с открытым кодом», — пишет Бакунов.

Ранее в компании прошли обыски Nginx, также сообщалось о задержании её сооснователей Максима Коновалова и Игоря Сысоева в связи с претензиями Lynwood Investments CY Ltd, владельцев которой, как отмечает The Bell, не получается установить за кипрскими офшорами, но которую, однако, издание связывает с Rambler Group. «Рамблер» подтверждал сведения о переуступлении Lynwood Investments CY Ltd прав на претензии и иски.

Суть иска заключается в том, что Сысоев в 2004 году разрабатывал веб-сервер с открытым кодом, на базе которого в 2011 году основал Nginx, якобы в рамках выполнения своих обязанностей в «Рамблере», где он тогда работал системным администратором.

«Преследования за открытый код — очень плохой сигнал сообществу программистов», — говорится в письме «Яндекса».

Коновалов при этом в комментарии «Ведомостям» назвал происходящее «тупым, прямолинейным рэкетом». По его словам, «триггером послужило то, что у нас в мае сделка закрыта была». Речь идет о продаже компании американской F5 Networks за 670 миллионов долларов.

«Мы планируем победить в суде и расставить все по своим местам», — заявил сооснователь Nginx, при этом отметив, что «риски понятны: тюрьма, потеря имущества и денег». По его словам, до обысков с ними никто не связывался, при этом к нему «пришли в семь утра ОМОН с автоматчиками», после чего его и Сысоева допрашивали четыре часа.

Партнер практики защиты интеллектуальной собственности Lidings Борис Малахов считает, что «с точки зрения бизнеса сложно судить, почему вдруг через 15–16 лет "Рамблер" осознал, что его права нарушают», а омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отмечает, что «в тексте [постановления об обыске] идет ссылка на Гражданский кодекс, который вступил в силу в 2008 году, и это странно — ссылаться на нормы, которые не существовали в момент совершения предполагаемого преступления».

«Кроме того, здесь встает вопрос сроков давности: по этой статье они составляют 10 лет. Более того, в тексте этого постановления идет речь об ущербе в 51 млн рублей, хотя по ст. 146 УК должен доказываться не ущерб, а размер преступления — например, объем упущенной выгоды. По преступлениям об авторских правах вообще обычно не бывает прямого ущерба, а есть только упущенная выгода», — объясняет Семенов.