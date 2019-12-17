В Rambler заявили, что не знали о планах Lynwood подавать иск против Nginx

В Rambler Group сообщили, что подача иска против разработчиков веб-сервиса Nginx была исключительно решением Lynwood.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, компания не знала о намерениях кипрской компании Lynwood Investments. «Это решение Lynwood, у которого на самом деле были все права, это было легитимным решением с точки зрения того контракта, который был подписан в 2015 году. Они не обязаны были оповещать Rambler. В самой компании Rambler позиции по вопросу нарушения интеллектуальных прав не было – она начала формироваться только в процессе длительного обсуждения во время заседания совета директоров», – сообщил Абрамян.

По его словам, «сказать, что эта позиция уже сформирована окончательно, нельзя». Гендиректор добавил, что холдингу «поручено дальше исследовать этот вопрос в гражданско-правовом поле». Он отметил, что Rambler просит прекратить уголовное дело.

Абрамян рассказал, что 4 декабря холдинг получила от МВД извещение о признании компании потерпевшей в рамках иска, который был инициирован Lynwood Investments, после чего уже появилась информация в СМИ. «Rambler не знала о планах Lynwood подать иск», – подчеркнул гендиректор компании.

В минувший четверг, 12 декабря, в московском офисе компании Nginx прошли обыски, а ее сооснователи Игорь Сысоев и Максим Коновалов были допрошены сотрудниками правоохранительных органов. После этого стало известно об уголовном деле против Nginx, возбужденном по требованию кипрской компании Lynwood Investments, которое издание The Bell связывает с Rambler Group, по части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»).

Суть жалобы заключается в том, что Сысоев в 2004 году разрабатывал веб-сервер с открытым кодом, на базе которого в 2011 году основал Nginx, якобы в рамках выполнения своих обязанностей в Rambler, где он тогда работал системным администратором.

На прошедшем 16 декабря внеочередном совете директоров Rambler Group было решено обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела. На заседании присутствовал бизнесмен Александр Мамут, ранее единолично владевший компанией. Сообщается, что он поддержал все предложенные решения.