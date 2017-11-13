Члены парламента назвали деятельность WADA компрометирующей саму себя

Депутат Госдумы Светлана Журова и член Совфеда Владимир Джабаров прокомментировали деятельность WADA в отношении России.

Их слова приводит «Парламентская газета». Напряжение вокруг возможного отстранения России от зимних Олимпийских игр в Южной Корее усилилось после публикации издания Daily Mail о передаче Григорием Родченковым МОК новых свидетельств употребления допинга российскими спортсменами. По мнению олимпийской чемпионки 2006 года, а ныне депутата Госдумы Светланы Журовой, исключение России из числа участниц Олимпиады в 2018 году в Корее вряд ли возможно: «Лишить Россию Олимпиады можно, только лишив аккредитации Олимпийского комитета России. Насколько мне известно, Международный олимпийский комитет об этом нигде не заявлял».

Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что нужно последовательно наказывать за применение допинга конкретных спортсменов, а не страны, которые они представляют: «И если такое решение будет принято, то МОК, и особенно WADA, себя полностью скомпрометирует. И тогда речь наверняка зайдёт о создании вместо WADA новой структуры — разговоры об этом уже ходили в прошлом году». По мнению Джабарова, такая активная дискуссия по поводу участия России в Олимпийских играх связана с предстоящими в марте 2018 года президентскими выборами: «Нас явно склоняют к бойкоту зимней Олимпиады, но от нас этого точно не дождутся».