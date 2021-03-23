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Хотелось бы не бороться, а играть в футбол: Дзюба о предстоящем матче с Бельгией

Матч против сборной Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, он начнется в 22:00 по московскому времени

Фото: Global Look Press

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своим мнением о предстоящей игре на Евро-2020 против Бельгии. Его слова приводит «Матч-ТВ». 

«Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но команда на первом месте. Главное — набирать очки, а остальное придет, если буду грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю. Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всё-таки другой вид спорта», — сказал он и добавил, что перед командой стоит задача выполнять то, «что скажет тренер». 

Дзюба также отметил большую потерю для Бельгии — полузащитника Де Брюйне, который не сыграет в матче с Россией из-за травмы полученной в финале Лиги чемпионов. «Для Бельгии это большая потеря. У команды есть свой стиль, недаром они на первом месте в рейтинге. Бельгийцы как были фаворитами группы, так и остались, но терять лидеров неприятно всем», — подчеркнул он. 

По словам нападающего, у нашей сборной есть несколько вариантов игры, как через верх, так и через низ поля. «Конечно, я помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны и прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали», — заключил Артем Дзюба.

Как отмечает тренер сборной России Станислав Черчесов, у нашей команды есть плюсы и минусы. «Наверное, один из наших плюсов — это то, что мы четко понимаем, на каком месте находимся. Мы не фавориты, но это абсолютно ни о чем не говорит. Будем идти от матча к матчу и показывать свой максимум. Потому что есть традиции, есть уровень команды, я не хочу принижать свою команду. У нас есть свои игроки, которых я люблю. Для меня они лучшие в мире, теперь задача идти от матча к матчу», сказал он. 

Матч против сборной Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, он начнется в 22:00 по московскому времени. 

Теги: #футбол, #Евро-2020, #спорт

Рубрика: Спорт

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