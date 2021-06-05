Теннисистка Сизикова подаст в суд на клевету после задержания во Франции

Российская теннисистка Яна Сизикова была задержана накануне в Париже после того как проиграла парный матч первого круга на Открытом чемпионате Франции. Задержание и обыск в её номере, учиненные французской прокуратурой были связаны с делом о якобы договорном матче: девушку подозревают в умышленно проигранном гейме в прошлогоднем матче, когда она сделала две двойные и проиграла третье очко невынужденной ошибке.

Как писал Sobesednik.ru, Сизикова была отпущена после ночи в участке полиции без предъявления обвинений. Теперь её адвокат Фредерик Бело говорит «Коммерсанту», что его подзащитная намерена подать в суд «против неизвестного лица», которое обвинило теннисистку в договорном матче:

«Мы не знаем, кто ее обвиняет. Но очевидно, что это клевета и диффамация».

По его словам, те статьи, которые вменялись Сизиковой «очень серьезные», по ним девушка могла получить от пяти до десяти лет тюрьмы или штрафы в сотни тысяч евро. Россиянка, как объяснил защитник, «ощущает все это как огромную несправедливость» и «полна желания биться за свою честь и свою репутацию».

При этом ничего необычного в практике предварительного заключения во Франции он не видит: «Это не тюрьма, не наказание, это юридический режим расследования, который просто подразумевает, что вы не имеете права свободно уйти, не отвечая на вопросы». Он считает, что обыски и исследование техники Сизиковой ничего не дали следователям.

Само дело появилось ещё осенью 2020 года, когда Сизикова проиграла матч на Roland Garros. Тогда она обнаружила, что после в соцсетях появились разговоры о её «сливе», но об уголовном расследовании теннисистка ничего до недавнего времени не знала. На обвинения в Сети она жаловалась в WTA и в Tennis Integrity Unit, которая занимается антикоррупционной деятельностью в теннисе, но ответов не получила.

Г-н Бело, сам он также играет в теннис, возмущен тем, что подобные обвинения вообще возникли:

«Выходит, нельзя проиграть теннисный матч без того, чтобы быть обвиненной? Разве нельзя допустить усталость, нервы, невезение? Если каждый раз после двойной ошибки на подаче игрок окажется в предварительном заключении, на что это будет похоже?

(...) Какой-то блогер назовет ваше имя, а год спустя вы можете оказаться в опасности, ничего при этом не подозревая».

Адвокат сожалеет, что иск о клевете не был подан теннисисткой ещё год назад, когда она впервые услышала о подозрениях.