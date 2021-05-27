Четверо игроков были удалены в Чечне с матча "Ахмат"-"Локомотив"

Дракой закончилось удаление футболиста команды «Ахмат» на молодежном чемпионате России в Чечне. Местная команда соревновалась с «Локомотивом».

Спортсмен оказался недоволен решением судьи и попытался напасть на него. из-за этого на стадионе началась массовая драка, пишет «РИА Новости». По итогам было исключено из игры четверо игроков.

«В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён. Все материалы будут переданы в КДК РФС», – цитирует агентство пресс-атташе Российской премьер-лиги.

В итоге «Локомотив» покинул поле с победным счетом 5:1.