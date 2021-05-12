Хоккеист Овечкин с супругой стали инвесторами женского футбольного клуба

Женский футбольный клуб Washington Spirit заполучил себе еще пару инвесторов в лице хоккеиста Александра Овечкина и его супруги Анастасии Шубской. Об этом рассказывает сайт Burning Hut.

Овечкин на пресс-конференции с владельцем клуба Стивом Болдуином отметил, что в их семье очень любят наблюдать за женскими матчами по бейсболу и футболу.

«Моя мама была профессиональной спортсменкой. Она научила меня, что не имеет значения, являетесь ли вы мужчиной или женщиной. Каждый должен иметь возможность достигать одинаковых целей, как профессиональный спортсмен. Я счастлив помочь этому», — цитируют СМИ Овечкина.

Сумма, которая была вложена россиянами в клуб, не уточняется.

– Работа, которую Алекс и Настя делают в нашем сообществе, замечательна и прекрасно сочетается с ценностями нашего клуба. Для наших игроков, организации и болельщиков невероятно интересно, что семья Овечкиных присоединилась к нам в нашей миссии – делать великие дела и вместе двигаться вперед, – передает слова Стива Болдуина «Чемпионат».