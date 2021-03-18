"Павел Буре поможет России": эксперт оценил громкую отставку Третьяка

Международная федерация хоккея приняла решение, что гимном сборной России на ближайших чемпионатах мира станет ее, то есть федерации, гимн, а выступать наша национальная команда будет под логотипом Олимпийского комитета России. Это правило распространяется до 16 декабря 2022 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и РУСАДА.

Напомним, что наша сторона пыталась сделать гимном песню «Катюша», но этот вариант был отвергнут.

– Я этим решением не удивлен, к нему все шло, – считает известный хоккейный обозреватель Виталий Славин. – Накосячили, теперь расхлебываем. Сами виноваты. Что же касается «Катюши», то сразу было понятно, что она не пройдет, так как это военная песня.

А вот вариант с композицией группы «Битлз» «Back in the USSR», как мне кажется, вполне можно было продавить. И красный флаг в придачу, как над Рейхстагом.

Удивительно, но эксперт нашел в этом решении и положительные моменты.

Владислав Третьяк в Госдуме

– Во-первых, у нас могли отобрать чемпионат мира-2023, но не стали этого делать. Хотя, к примеру, в этом году Россия предлагала разделить с Латвией чемпионат мира, так как Белоруссию лишили права его проводить, но получила отказ. Санкции… – говорит Славин. – А во-вторых, это решение заставило президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка покинуть совет IIHF, так как он является депутатом и на него распространяются санкции.

Почему это хорошо? Потому что Владиславу Александровичу уже почти 70 лет, и он не железный. А вместо него в совет выдвинут достаточно молодого и полного сил 49-летнего Павел Буре. У него есть и имя, и авторитет в хоккейном мире, и он сможет помочь нашей стране в решении различных вопросов.