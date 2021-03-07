10-летние хоккеисты устроили ледовое побоище команда на команду

В посёлке Пригородый Оренубргской области во время матча между детскими клубами «Южный Урал» и «Сарматы» регионального чемпионата произошла массовая драка.

Команды детей 2011 года рождения схлестнулись «стенка на стенку»: кто-то нарушил правила, после чего начались выяснения отношений. В результате инцидент перерос в бой всех против всех на краю площадки. Чтобы принять в нем участие 10-летние хоккеисты бросали клюшки и влетали в толпу, что хорошо видно на опубликованном одним из родителей видео.

К ледовому побоищу присоединились не только игроки в поле, но и вратари обоих клубов. Разнимать детей пришлось тренерам и судье, оперативно подбежавшим к скоплению малолетних спортсменов. Судя по видео, в итоге им удалось прекратить драку без особых проблем.