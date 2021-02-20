Японка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над американкой Дженнифер Брэйди в финале Australian Open. Матч завершился за 1 час 18 минут со счетом 6:4, 6:3 в пользу Осаки.

В полуфинальном матче Осака одержала победу над другой американской теннисисткой Сереной Вильямс.

Осака становится триумфатором Открытого чемпионата Австралии уже второй раз. Первый был в 2019 году. Также она дважды в 2018 и в 2020 году становилась победителем Открытого чемпионата США (US Open). Таким образом теперь у неё на счету уже четыре победы на турнирах «Большого шлема».

Сейчас теннисистка занимает третью строчку мирового рейтинга, однако ранее уже была первой ракеткой мира.

Напомним, что завтра должен также состояться финальный матч в мужской сетке Australian Open, где против первой ракетки мира Новака Джоковича, уверенно обыгравшего в полуфинале россиянина Аслана Карацева, сыграет лидер российского мужского тенниса Даниил Медведев, без особых проблем прошедший 22-летнего грека Стефаноса Циципаса. В этой встрече Джокович будет очевидным фаворитом, на его счету уже восемь побед на AO (и 17 «Больших шлемов»), тогда как Медведев пока ни разу не побеждал на мейджорах.