Фото: Global Look Press

Аллергия на холод: симптомы, лечение, профилактика
Фото в статье: кадры из фильма "Наш отец"

"Наш отец": "Свинцовые семидесятые" глазами маленького итальянца
Елена Север и Юрий Киселёв // Global Look Press

Музыкальный кооператив "Озеро"
Биатлонист Александр Логинов // фото в статье: Global Look Press

Чемпионат мира или войны? Россия – в центре скандала главного турнира по биатлону
В центре внимания
Алексей Навальный // Фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда
"Путин посылает мне сигнал": последнее слово Навального перед отправкой в колонию
Двойной суд над Навальным 20 февраля: по делу "Ив Роше" и клевете на ветерана
Планы на выходные: отмечаем День защитника Отечества и идем на выставку тюльпанов

Новости дня

20 февраля, суббота

[15:33]74-летнему пенсионеру перечислили больше 550 тысяч. За митинг ему дали штраф в 330
[14:47]Илья Новиков: "Обязанность России освободить Навального никуда не делась"
[13:48]Японка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой Australian Open
[13:12]Белый дом заявил, что не позовет Россию на G7
[12:24]Мосгорсуд проигнорировал требование ЕСПЧ. Навальный едет в колонию на 2,5 года
[11:37]Мосгорсуд принял ходатайство с требованием ЕСПЧ немедленно освободить Навального
[10:53]В России зарегистрирована третья вакцина "Ковивак" от Центра им. Чумакова
[10:19]Речь Байдена, глумление над Немцовым, Шнурова в Госдуму. Главное к 20 февраля

19 февраля, пятница

[22:39]На заседании по делу Голунова зачитали приватные разговоры фигурантов
[21:26]Хинштейн взял под контроль ситуацию с единороссом-участником смертельного ДТП
[20:20]Минюст создаст реестр иноагентов для незарегистрированных объединений
[19:20]У Руслана Шаведдинова суд арестовал 7 рублей 35 копеек
[18:58]Курьер на мопеде заехал в трамвай, чтобы доставить пиццу. Дептранс недоволен
[18:18]На чиновников администрации в Челябинске завели дело из-за покупки ступенькохода
[17:09]Осенью пиво и сидр начнут маркировать, чтобы спасти рынок от контрафакта
[15:56]Комитет против пыток* снял пародию на ролик СК. Вместо подростка там неофит МВД
[15:55]Молодежь относится к США и ЕС хорошо, а старшие – плохо. Китай все одинокого любят
[15:29]В Ростове мэр призвал государственные больницы зарабатывать на пациентах
[14:43]Кремль считает, что Путин "многократно заслужил" звание генерала
[14:18]КПРФ исключила из своих рядов слишком несогласного депутата МГД
[13:48]Вакцина Pfizer вырабатывает в 3 раза меньше антител к южноафриканскому штамму COVID-19
[13:46]Бывший схиигумен Сергий открестился от сравнений с Навальным. Они сидят в одном СИЗО
[13:03]В России могут снова поставить "Норд-Ост", но уже в современном переосмыслении
[12:40]Зюганов: "Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят"
[12:12]Байден не хочет ссориться с Германией из-за "Северного потока-2" – Bloomberg
[11:27]"Без бунта ничего не добьешься": В Испании продолжаются протесты из-за ареста рэпера
[10:57]HBO Max снимет новый сериал про Джона Константина
[09:58]Лишь 13% россиян заметили эффект от регулирования Путиным цен на еду
[09:38]"Никуда никто не попал": Спикер горсовета подверглась обстрелу в центре Красноярска
[09:05]С Варламова требуют 2 млн. Он назвал противников дизайн-кода "говнохранителями"
[08:37]Санкции против Беларуси, рейсы в Египет, "Поздравляю, мужик!" Главное к 19 февраля
[06:00]"Как-то мне не кошерно": Земфира "обнулила" Instagram и опубликовала анимационный клип

18 февраля, четверг

[22:20]Bloomberg: Европа не введет санкции против олигархов из-за дела Навального
[21:52]Оператор ФБК*, находящийся в СИЗО, отказался от адвоката
[21:32]Для КПРФ все-таки согласовали акцию на 23 февраля. Но это будет не митинг
[20:52]Дурова и его Telegram обвинили в лояльности к сливам данных фем-активисток
[19:40]"Дед проснулся в ужасе": Навального поставили на профучет как склонного к побегу
[18:51]Глава УФСИН Белгорода потребовал у штаба Навального 100 тысяч
[17:49]Кара-Мурза потребовал возбудить дело по его отравлениям в 2015 и 2017 годах
[17:18]Анастасию Шевченко приговорили к 4 годам условно

Фото: Global Look Press
Отдать адресату, выбросить, сжечь: что делать с чужими письмами?
Фото: depositphotos
Цвет праздника – красный: Рецепт "Красного бархата" на День всех влюбленный
Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
sobesednik logo

Японка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой Australian Open

Спорт
13:48, 20 февраля 2021

Японка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой Australian Open
Наоми Осака // Фото: Global Look Press
Наоми Осака // Фото: Global Look Press

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над американкой Дженнифер Брэйди в финале Australian Open. Матч завершился за 1 час 18 минут со счетом 6:4, 6:3 в пользу Осаки.

В полуфинальном матче Осака одержала победу над другой американской теннисисткой Сереной Вильямс.

Осака становится триумфатором Открытого чемпионата Австралии уже второй раз. Первый был в 2019 году. Также она дважды в 2018 и в 2020 году становилась победителем Открытого чемпионата США (US Open). Таким образом теперь у неё на счету уже четыре победы на турнирах «Большого шлема».

Сейчас теннисистка занимает третью строчку мирового рейтинга, однако ранее уже была первой ракеткой мира.

Напомним, что завтра должен также состояться финальный матч в мужской сетке Australian Open, где против первой ракетки мира Новака Джоковича, уверенно обыгравшего в полуфинале россиянина Аслана Карацева, сыграет лидер российского мужского тенниса Даниил Медведев, без особых проблем прошедший 22-летнего грека Стефаноса Циципаса. В этой встрече Джокович будет очевидным фаворитом, на его счету уже восемь побед на AO (и 17 «Больших шлемов»), тогда как Медведев пока ни разу не побеждал на мейджорах.

Рубрика: Спорт

Поделитесь статьей:

Наоми Осака // Фото: Global Look Press

Спорт

Японка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой Australian Open
Фото: Global Look Press

Спорт

Секс – вне игры. Какие удовольствия попадут под запрет на Играх в Токио?
Global Look Press

Спорт

Марио Фернандес заключил с ЦСКА новый договор, рассчитанный на срок до 2024 года
Политика
Кремль на опасном перепутье: Дризе рассказал о возможной мировой изоляции России
Как голый король Лукашенко будет судить разоблачившего его врача
Захотели юг России? Делягин рассказал, какие территории могут попасть под "влияние" Турции
Будет раздача денег: эксперты о словах Зюганова про "новые налоги и повышение пенсионного возраста"
Общество
Валерий Рашкин потребовал отставки Собянина из-за блокировки соцкарт пенсионеров
"Кремль. Путину". Дайте учиться детям-аутистам!
Минтай, окунь, карп: почему дешевая рыба уплывает из России и как ее вернуть
До 200%: когда повысят зарплаты врачам, учителям, ученым, рассказали в Госдуме
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко изобрел способ расправиться с двумя видами зол одновременно. Он предложил местным депутатам внести покос борщевика Сосновского в список общественных работ. Чтобы на них можно было законно направлять алиментщиков

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Третий этап исследования российской вакцины, на котором укололи меня и других добровольцев, еще не закончен. Тьфу-тьфу-тьфу, никто из зоопарка подопытных пока не умер. Владимир Владимирович, давайте к нам. Мы не кусаемся. Мы даже не колемся. По крайней мере, не так часто

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тренд на изоляцию в России есть, он популярен, разговоры о толерастной Гейропе ведутся не только гопниками, но и, прости господи, интеллектуалами, хотя граница между ними стирается по мере того, как укрепляется граница между РФ и прочим миром

Культура и ТВ
Названа пенсия Андрея Мягкова, жаловавшегося на нищету
Вдова Андрея Мягкова отказалась прийти на похороны мужа
"Это шоу меня недостойно!" Юрий Лоза раскритиковал проект "Голос. Дети"
Всего один документ: Кричевский о "страшных" последствиях для Соловьева от запрета на въезд в Латвию
Шоу-бизнес
"Со вкусом, весельем и расколбасом": Ивлев устроит казачью свадьбу
"Это слабоумие!": Сябитова разнесла блогера Tatarka FM за свадьбу с "ребенком"
"Анисина сама захотела замуж": Джигурда раскрыл подробности свадьбы с бывшей
"Меня сложно пародировать": Повалий – об использовании своего образа в шоу "Точь-в-точь"

Здоровье
Исследование: у большинства из нас имеется аллергия на смог
Ученые выяснили, что морозы повышают риск заражения COVID-19
Целый город в Бразилии привьют от коронавируса. В качестве вакцины могут использовать "Спутник V"
Исследование: на развитие красной волчанки влияют тромбоциты
Туризм
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Единственный круглосуточный стационар в селе Харагун (Забайкалье), закрытый 31 декабря // фото в статье: соцсети
Лечить людей нерентабельно: кто в ответе за закрытие больниц по всей России?
Роберт Оппенгеймер // фото в статье: Global Look Press
"Теперь я смерть – разрушитель миров": Оппенгеймер страдал депрессией и читал Бодлера
Сергей и Юлия Скрипали до отравления в Солсбери // Фото: Global Look Press
В квартире Юлии Скрипаль поселились чужие люди: фото интерьера
Максим Тесак // фото: Global Look Press
Тесак войны зарыт: кто на самом деле в ответе за нацистские убийства нулевых
Андрей Кигим // Фото: Global Look Press
Квартиры за 30 млн и доход в 60 млн: что нужно знать о новом главе Пенсионного фонда
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Геннадий Онищенко // фото в статье: Global Look Press
Геннадий Онищенко:
Иммунный статус Путина – гостайна!
Александр Семчев в спектакле "Бэтмен против Брежнева" // Фото: АГН "Москва"
Александр Семчев:
Брежнев не был клоуном. С Бэтменом они в чем-то схожи
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press
"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде
Фото: скриншот с YouTube
"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
^