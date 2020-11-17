Юрий Семин станет гостем программы "Все на Матч!"

17 ноября в 22:10 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет специальный выпуск программы «Все на Матч!», гостем которой станет известный футбольный тренер Юрий Семин.

Экс-наставник сборной России ответит на самые острые вопросы Дмитрия Занина. Собеседники обсудят проблемы национальной команды и выступление российских команд в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Кроме того, Семин популярно объяснит, почему по его мнению «Локомотив» продаст при первой возможности Антона Миранчука, кто виноват в травме Дмитрия Баринова и многое другое.