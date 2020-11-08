"Прямо под боком вранье": Тактаров рассказал о реальном отношении украинцев к России и Путину

В последние годы в прессе активно нагнетается едва ли не истерия относительного ненависти к России и повальной русофобии, взращенной новыми украинскими властями в собственном народе. Усугубляют общее восприятие и социальные сети, где неуважительное и подчас оскорбительное в отношении друг друга общение между жителями России и Украины явно свидетельствует о том, что между двумя народами пропало то неповторимое, в какой-то степени родственное взаимопонимание, существовавшее десятками лет прежде.

Подливают «масла в огонь» и многочисленные СМИ, публикуя порой выдуманные истории о ненависти к русским, России и лично президенту Путину в соседней стране. Отдельное внимание уделяется русскому языку, который, согласно версии крупных федеральных телеканалов и изданий, вот-вот будет полностью запрещен в Украине, а официальный Киев начнет штрафовать собственных граждан за разговоры на нем. Впрочем, узнать о реальном положении дел в бывшей союзной республике довольно просто, для этого необходимо лишь побывать в самой Украине, куда, надо сказать, россияне в последние годы совсем не стремятся, тем более, что во времена наиболее острой фазы вооруженного конфликта в Донбассе и событий в Крыму местные пограничники массово отказывали во въезде гражданам России мужского пола и призывного возраста.

Впрочем, не так давно в Украине побывал известный российский спортсмен, актер и телеведущий, ветеран смешанных единоборств и чемпион UFC-6 Олег Тактаров. Своими впечатлениями от визита в «логово русофобии» Тактаров позднее поделился с журналистами, отдельно подчеркнув, что не заметил среди украинцев неприязненного отношения к России, россиянам и российскому президенту Владимиру Путину.

«Я за 25 лет много всего насмотрелся. Рассказывают постоянно одно и то же, но ничего такого не происходит. У Соловьева из уст тема Украины вообще не сходит. Я недавно был в этой стране и не увидел там ни одного человека, который плохо бы говорил о России или о Путине. О чем вообще разговаривать можно, если у нас прямо под боком вранье?

Правительство Украины вводит обязательный украинский язык и зарабатывает на этом, но обычные люди живут так же, как жили прежде. Если политики перестанут нагнетать истерику вокруг всего этого, то они не смогут зарабатывать на всем этом деньги. Я месяц вообще не смотрел телевизор и, надо сказать, ничего не потерял от этого», – подчеркнул Тактаров в интервью Sport24.