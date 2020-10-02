В Анапе протестировали подводную инвалидную коляску

В Анапе разработчик с инвалидностью Игорь Скикевич провел тестинг собственного изобретения — подводной самоходной коляски «Баракуда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Русское географическое общество.

Испытание прошло на открытии первой российской школы спортивно-адаптивного дайвинга для людей с инвалидностью в Анапе.

«В Анапу приезжают на отдых люди с ограниченными физическими возможностями из разных регионов. Они хотят не просто дышать морским воздухом и гулять по курорту. Как и любой турист, эти люди ждут ярких эмоций», — объясняет свой проект Игорь Скикевич.

«Баракуда» может погружаться под воду на глубину до тридцати метров. Человек может находится там до полутора часов. Управлять самоходной коляской может человек без нижних конечностей или с их полный параличом.

Сообщается, что школа адаптивного дайвинга начнет работать в полную силу в 2021 году и будет сотрудничать с несколькими кубанскими дайв-центрами.

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