"Матч ТВ" покажет игру молодежных команд России и Болгарии 

4 сентября молодежная сборная России по футболу проведет свой 7-ой матч в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года. Оппонировать команде Михаила Галактионова на «Арене Химки» будут сверстники из Болгарии. Игру в прямом эфире на «Матч ТВ» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Меламед. За полчаса до начала трансляции, в 18:30 по московскому времени, начнет работу выездная студия, ведущим которой выступит Дмитрий Шнякин, эксперты в студии – Евгений Бушманов и Сослан Гатагов.

Молодежная сборная России, одержавшая четыре победы и две игры завершившая вничью, с 14 очками возглавляет пятую отборочную группу Евро-2021. У ближайших преследователей, поляков, имеющих матч в запасе 10 очков. Болгары, с которыми россияне разошлись миром прошлой осенью в Софии 0:0, в 5 встречах заработали 8 очков. В финальную стадию турнира, намеченного на июнь в Венгрии, выйдут победители 9 групп, а также 5 лучших команд, из числа занявших вторые места. Российская молодежка не участвовала в решающем этапе континентального первенства с 2013 года.

Главная команда страны 3 и 6 сентября сыграет первые матчи Лиги Наций сезона 2020/21 в дивизионе B. Сначала подопечные Станислава Черчесова померяются силами дома с сербами, а затем сразятся на выезде с венграми. Обе игры в прямом эфире покажет МАТЧ ПРЕМЬЕР. Трансляция с московской «ВТБ Арены» начнется в 21:35 (комментатор Георгий Черданцев), а эфир из Будапешта с «Пушкаш Арены» стартует в 18:50 (комментатор Денис Казанский).