"Матч ТВ" запускает программу о судействе с Алексеем Николаевым

Кадр из сериала "Их было десять" // Фото в статье: скриншот с YouTube

"Их было десять": современная, мрачная, экстремальная Агата Кристи
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23 июня, вторник

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[15:41]Дочери Немцова компенсируют 20 тысяч евро за иск Лужкова
[15:22]Депутат из "Единой России" намерен доказать в суде, что он не "единоросс"
[15:11]Адвокат Майкла Калви сообщил об онкологическом заболевании у своего подзащитного
[15:01]В Ейске организатора митинга против поправок оштрафовали на 11 тысяч
[14:36]Не посиневшими пальцами, а рейтингом: Лукашенко не согласен с кличкой "Саша 3%"
[14:34]ЦБ уличил страховщиков в недобросовестных манипуляциях с договорами по ковиду
[14:12]Библиотекам предписано помещать возвращенные книги на пятидневный "карантин"
[13:49]Песков пояснил, что Путин цитировал не Гитлера, а советские архивы
[13:35]Из-за пандемии в Москве увеличился объем неперерабатываемого мусора
[13:12]Котов отправлен на 10 дней в ШИЗО из-за того, что не поздоровался с тюремщиком
[12:07]Силовики пришли к петербургской активистке после "игрушечного наномитинга"
[11:59]Байкал становится мутным из-за вымирания губок
[11:39]Четыре станции "красной" линии московского метро закроют в июле на три дня
[11:07]В МВД уверяют, что масочный режим не повлиял на безопасность
[10:44]COVID-19 за сутки в РФ: 7 425 – заболели, 12 013 – выздоровели, 153 – умерли
[10:36]В столице открылись фитнес-клубы, но остался запрет на массовые мероприятия
[10:05]Режиссер фильмов "Бэтмен навсегда" и "С меня хватит!" умер на 81-м году жизни
[09:56]Данные об аварийных домах станут общедоступными в едином реестре
[09:26]Заседание по делу погибшего в США боксера Дадашева перенесено из-за пандемии
[08:40]Приостановка выдачи виз в США и столкновения в Мексике: главное к утру 23 июня
[07:41]Температура воздуха на западе России в выходные превысит норму на пять градусов

22 июня, понедельник

[20:37]В Москве и Петербурге задержали протестующих против приговоров по делу "Сети"
[17:46]Установлены участники мошеннической схемы по голосованию за правки к Конституции
[16:55]Сразу два крупных ювелирных завода могут закрыть свои магазины в столичных ТЦ
[15:56]Мосгорсуд отменил решение о блокировке счетов родственников Навального и Жданова
[15:37]Борис Васильев стал самым цитируемым автором произведений на военную тематику
[15:02]В Петербурге к 7 и 5,5 годам приговорили фигурантов дела "Сети"
[14:40]В Красноярском крае возбудили дело после драки с участием полусотни человек
[14:16]Верховный суд отклонил иск депутатов Мосгордумы и политолога Соловья к Путину
[13:48]Московские мгазины сети "Лента" начали продавать товары через AliExpress
[13:31]Прокуратора запросила для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии
[12:55]Песков не ответил, почему Путин доволен системой с чиновниками с "рыскающими глазами"
[12:17]ВГТРК вставила 93-летнего депутата в агитролик за поправки, хотя он против них
[12:06]Трамп не одобрил решение Нью-Йорка убрать 80-летний памятник Теодору Рузвельту
[11:30]Налоговая косвенно признала брак двух мужчин, заключенный в США
[10:56]Столичные власти представили карту зон Wi-Fi, включающую более 4,2 тысячи точек
[10:45]В Питере 2 расклейщиков агитматериалов против Путина избили, ещё двоих задержали
[10:14]Под Москвой выясняют причины пожара в частном доме, жертвами котрого стали двое
[10:08]Клишас: поправки помогут избавиться от персонификации власти, но не от геев

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"Матч ТВ" запускает программу о судействе с Алексеем Николаевым

Общество - Спорт
15:34, 23 июня 2020

"Матч ТВ" запускает программу о судействе с Алексеем Николаевым

Во вторник, 23 июня, в 19:20 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет новая еженедельная программа «Правила игры», посвященная футбольным арбитрам РПЛ и судейству в целом. Постоянным экспертом выступит арбитр ФИФА Алексей Николаев, работавший не только на играх чемпионата России, но и на отборочных матчах чемпионата мира и Европы, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.  

В программе запланирован подробный анализ всех наиболее значимых эпизодов матчей Тинькофф РПЛ, европейских чемпионатов и еврокубков. Основная задача — понятным и доступным языком рассказать болельщикам с помощью авторитетного эксперта о нюансах правил, особенностях и специфике работы судей во время футбольных матчей. Алексей Николаев будет постоянным экспертом программы, детально разбирая все спорные моменты матчей. В качестве гостей «Правил игры» ожидаются в том числе и действующие арбитры. Вести программу поочередно будут Денис Казанский и Михаил Моссаковский.

Рубрика: Спорт

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