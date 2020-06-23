"Матч ТВ" запускает программу о судействе с Алексеем Николаевым

Во вторник, 23 июня, в 19:20 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет новая еженедельная программа «Правила игры», посвященная футбольным арбитрам РПЛ и судейству в целом. Постоянным экспертом выступит арбитр ФИФА Алексей Николаев, работавший не только на играх чемпионата России, но и на отборочных матчах чемпионата мира и Европы, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В программе запланирован подробный анализ всех наиболее значимых эпизодов матчей Тинькофф РПЛ, европейских чемпионатов и еврокубков. Основная задача — понятным и доступным языком рассказать болельщикам с помощью авторитетного эксперта о нюансах правил, особенностях и специфике работы судей во время футбольных матчей. Алексей Николаев будет постоянным экспертом программы, детально разбирая все спорные моменты матчей. В качестве гостей «Правил игры» ожидаются в том числе и действующие арбитры. Вести программу поочередно будут Денис Казанский и Михаил Моссаковский.