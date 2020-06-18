На "Матч ТВ" стартует новый авторский проект "Моя Игра"

Если бы не пандемия коронавируса, то с 12 июня уже был бы в разгаре чемпионат Европы по футболу. Несмотря на его перенос, «Матч ТВ» продолжает знакомить зрителей с турниром. На очереди — проект Романа Нагучева «Моя Игра». Первый эпизод выйдет в эфир 20 июня в 11:00 по московскому времени.

«Моя Игра» — это ностальгический цикл из 12 серий по 24 минуты. Это подборка из 12 матчей Евро, наиболее точно характеризующие эпохи, отношения стран и людей. Автор проекта пересмотрит их не один, а с участниками и свидетелями событий: игроками, болельщиками, журналистами из почти 20 стран. В контексте футбола будет показан портрет того времени. Каждый герой объяснит, при каких обстоятельствах он познакомился с игрой, расскажет свою «историю любви» и поделится незабываемыми историями. В первом эпизоде зрителей «Матч ТВ» ждет повествование о матче Англия — Шотландия на Евро-96.

За день до премьеры, в субботу, 19 июня в 15:50 в эфир выйдет специальный выпуск программы «Мой футбол», посвященный новому проекту. Ведущим студии выступит Серей Акулинин. Его гостями станут Роман Нагучев и Георгий Черданцев. Комментаторы поделятся самыми яркими воспоминаниями, которые привели их в профессию, с обменом видеокассетами с записями, когда возможность смотреть футбол была далеко не у всех. Кроме того, планируется включение по видеосвязи коллег-журналистов с их историями взаимоотношений с самой популярной игрой.

Роман Нагучев (комментатор «Матч ТВ», автор проекта «Моя Игра»): «Мы вдохновились книгой, которую пишет наш коллега Юрий Розанов. Это его личная история, его собственное восприятие футбола. «Моя игра» — это истории людей, для которых многие матчи Евро стали особенными. Трагичные, драматичные, забавные… Вместе с героями переносимся в памятные места и время, когда все мы воспринимали футбол совсем иначе, смотрели на него под другим углом. Это те самые 12 матчей и многочисленные истории вокруг них, которые сделали игру частью биографии каждого из нас».