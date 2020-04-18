Хоккеиста из Новокузнецка, обматерившего мэра на улице, оштрафовали только за мат

Николая Старченко, обматерившего мэра города, не стали наказывать за нарушение самоизоляции. Об этом рассказал бывший тренер его брата, Александр Лукьянов.

Ранее сообщалось, что после рейда главы города Сергея Кузнецова, хоккеист, который не желал прекращать тренировку на закрытой площадке для воркаута, был арестован и получил штраф.

— Он получил штраф за то, что ругался матом, а не из-за занятия спортом. И это — точная информация.

По словам хоккейного тренера, действующим спортсменам тоже непросто переносить условия самоизоляции.

— Спортсмен в год может отдохнуть только 2 недели. Затем организм начнёт избавляться от мышц, которые нарастить снова — большая проблема. — объясняет Александр. — Молодые спортсмены должны прогрессировать. Но получится, что в этом году они потратят на это не 11 с половиной месяцев, а 9, в лучшем случае. Им надо пробиваться наверх, конкурировать со взрослыми знаменитыми спортсменами — Василием Кошечкиным, Александром Ерёменко. Но как это сделать, если год в развитии будет потерян?