Алексей Попов прокомментирует кибер-гонки на "Матч! Арена"

Телеканал «Матч! Арена» начинает показ кибер-гонок «eNASCAR». Организаторы популярной кузовной серии оригинальным образом решили вопрос проведения чемпионата в эпоху тотального карантина и перешли в киберпространство, устраивая гонки с участием действующих и бывших пилотов NASCAR. Первая трансляция с виртуальной трассы Texas Motop Speedway с комментариями Алексея Попова и Владимира Башмакова состоится 3 апреля в 16:20 по московскому времени.

«eNASCAR» — это возможность для профессиональных пилотов не потерять свои навыки. Не секрет, что когда у них нет возможности тренироваться за рулем гоночной машины, то они используют именно симуляторы. Соревнования максимально приближены к реальным, а этапы проводятся в те же сроки, и на тех же виртуальных трассах, что были запланированы в реальности. Среди участников суперзвезды NASCAR Кайл Буш, Дэйл Эрнхард-младший, Дэнни Хэмлин, Клинт Бойер, Кайл Ларсон, Кристофер Белл и др.