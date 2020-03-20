Олимпийский огонь прибыл спецбортом из Афин на остров Хонсю

Огонь Олимпиады, которая должна пройти в Токио, прибыл в Японию из Греции, вопрос о проведении ОИ остается открытым.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Специальный самолет, доставивший огонь из Афин, приземлился на базе японских ВВС Мацусима, в префектуре Мияги на острове Хонсю.

Передача огня состоялась на Панафинейском стадионе в Афинах накануне, 19 марта. Церемония прошла без зрителей.

Вопрос о проведении летней Олимпиады в 2020 году пока остается открытым из-за распространения COVID-19.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.