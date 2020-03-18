"Матч ТВ" там, где спорт. Даже когда весь спорт на карантине

Отмена почти всех спортивных мероприятий в мире неизбежно отражается на программной политике телеканалов, в том числе и «Матч ТВ». Прямые трансляции на «Матч ТВ» исчезли, но даже находясь дома, болельщики смогут вновь ощутить приятные эмоции от спортивного действа высочайшего уровня и погрузиться в праздничную атмосферу.

Со следующей недели запускается тематический показ повторных трансляций: «Наш футбол 2020», «Европейская классика», «Финалы года», «Лучший английский футбол», «Волейбольный сезон Лиги чемпионов» и др. Поскольку Евро-2020 не отменен, а только перенесен, мы начинаем показ цикла эксклюзивных программ, посвященных этому турниру «Наши в Европе», «Чудеса Евро», «Эмоции Евро», «Футбольное столетие» с легендарными героями и уникальными историями.

Наша гордость – это специальные репортажи, снятые силами лучших авторов «Матч ТВ», которые не потеряли своей актуальности. В их числе: «Будапештские игры», «Баскетбол в Поднебесной», «Русские в Испании», «Джентльмены регбийной удачи», «Лига чемпионов. Live», «Лига Европы. Live», «Лига Наций. Live», «Спартак – ЦСКА. Live», «Ливерпуль – Челси. Live» и пр. В эфир будут выходить студийные программы с гостями и экспертами. Им будет, что обсудить, ведь спорт рано или поздно обязательно вернется!

Кроме того, у «Матч ТВ» богатый архив программ об истории спорта и «золотых моментов». Это не только памятные победы российских спортсменов и отечественных команд, но и незабываемые матчи крупнейших турниров по футболу (Лига Наций. «Финал четырех»), волейболу (Лига чемпионов. «Кузбасс» – «Берлин»), баскетболу (мужской чемпионат мира. Россия – Нигерия), водному поло (женский чемпионат Европы. Россия – Нидерланды), регби (мужской чемпионат мира. Россия – Самоа), теннису (Кубок Дэвиса. Россия – Сербия), санному спорту (чемпионат мира в Сочи), самые зрелищные боксерские поединки (Всемирная Суперсерия. Нонито Донэр - Наоя Иноуэ), и бои смешанных единоборств (Bellator 227. Бен Хендерсон – Майлс Джури), ярчайшие автогонки (Формула-1. «Гран-при России») и т.д. Даже в такое непростое время «Матч ТВ» остается флагманом спортивного вещания в России!