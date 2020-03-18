Хоккеист "Оттавы" стал первым игроком НХЛ, у которого обнаружен коронавирус

Анализ на COVID-19 игрока канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» дал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Имя заболевшего не уточняется, в настоящий момент спортсмен находится на карантине. Отмечается, что это первый случай коронавируса в НХЛ.

Врачи рекомендовали близким игрока соблюдать карантин, следить за состоянием своего здоровья и обращаться за помощью в случае необходимости.

За канадскую команду играют два россиянина – нападающий Артем Анисимов и защитник Никита Зайцев.