Главное – убить в себе спортсмена! Сергей Панов в программе "Жизнь после спорта"

Героем нового эпизода документального цикла «Жизнь после спорта» станет лучший баскетболист России последнего десятилетия XX века, 2-кратный серебряный призер чемпионата мира, 12-кратный чемпион России, 2-кратный обладатель Кубка страны, победитель Евролиги Сергей Панов.

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.

Сергей Панов поведает, где делал первые шаги в спорте под руководством отца-тренера, что за изобретение помогло ему освоить знаменитый полукрюк левой рукой и в каком возрасте он заработал первые деньги. Зрители «Матч ТВ» узнают о том, как тяжело переживал юный форвард первые поражения, почему легендарный наставник Владимир Кондрашин предрекал Панову яркую карьеру, и зачем талантливый игрок ушел на 2 года из успешного ЦСКА в пермский «Урал-Грейт». Кроме того, один из ярчайших баскетболистов в новейшей российской истории раскрыл эксклюзивную подробность полуфинала чемпионата мира-1998 против сборной США: на последних секундах Панов не прислушался к тренерской установке, а сделал все наоборот! Какую роль в карьере Сергея сыграла его супруга Елена, почему семья живет сейчас на два города, из-за чего Панов покинул пост министра спорта и молодежной политики Нижегородской области, и как он совмещает баскетбольные тренировки с хоккейными? Ответы на эти и многие другие вопросы в программе «Жизнь после спорта».

Сергей Панов: «30 апреля 2006 года я запомнил на всю жизнь! Эмоции от победы в Евролиге зашкаливали. Это одна из ярчайших страниц моей карьеры. Но почти сразу после этого наступил сложнейший период: в ЦСКА сказали, что не планируют продлевать контракт. У нас был разговор с главным тренером Этторе Месиной, который честно признался, что не видит 35-летнего баскетболиста Панова в команде. Я очень сильно переживал, думал, что клуб, которому я отдал столько лет, сил, эмоций не сможет существовать и развалится без меня. Вместе с тем понимал, что час расставания со спортом рано или поздно наступит. Многие советовали не затягивать с решением и не ждать момента, когда болельщики с трибун будут кричать тренеру, чтобы он заменил Панова. В памяти людей я остался игроком с победными традициями и кубком Евролиги над головой. Так закончилась одна история и началась совсем другая. Баскетбол – моя главная любовь, красной нитью проходящая через всю жизнь. Я благодарен судьбе за то, что эта любовь помогла мне стать человеком».

Премьера выпуска из документального цикла «Жизнь после спорта», посвященного Сергею Панову, состоится на «Матч ТВ» 13 марта в 20:25.