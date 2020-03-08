Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне впервые в истории пройдет при пустых трибунах

Второй этап Гран-при Бахрейна 2020 года пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Это следует из сообщения организаторов, опубликованного на официальном сайте мероприятия. «Мы знаем, что многих разочарует эта новость, но безопасность остается нашим главным приоритетом», – говорится в заявлении. Отмечается, что гонка пройдет без зрителей впервые в истории.

Гонка на автодроме «Сахир» станет вторым этапом чемпионата «Формулы-1» 2020 года. Она будет проходить с 20 по 22 марта.