"Жизнь после спорта" Игоря Григоренко

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает истории спортсменов, каждый из которых после окончания карьеры смог снова добиться успеха в другой области жизни, начав все с нуля. Очередной выпуск поведает о судьбе Игоря Григоренко — чемпиона России и мира, обладателя Золотого шлема, экс-капитана команды «Салават Юлаев».

Григоренко пришел в профессиональный спорт в 2000 году. В 2003-м он попал в авткатастрофу, однако быстро восстановился. Впрочем, и на льду Игорь себя не жалел, всегда играл с полной отдачей, а потому в его карьере было совсем немало травм. Одна из них чуть не лишила хоккеиста зрения.

Полтора года назад Григоренко завершил карьеру. По его словам, на участие в съемках программы он решился «быстро и просто»: «Семья меня поддержала. Мы открытые люди, живем в обычном ритме».

«Многие считают, что после спорта жизнь останавливается и спортсмены впадают в депрессию. Возможно, у кого-то так и происходит, но не у меня, — подчеркивает Игорь. — Я счастливый человек, у меня большая и дружная семья, и нам всегда есть чем заняться».

Участниками программы также стали мама хоккеиста Клариса Григоренко и его жена Анжела Сафарова, друг детства хоккеист Виталий Левада, ветеран ХК «Салават Юлаев» Айдар Хайрулин.

15 февраля, 19:55, «Матч ТВ»