Россияне Алиев и Даниелян взяли "золото" и "серебро" ЧЕ по фигурному катанию

20-летний российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по одиночному катанию. Соревнование проходило в австрийском городе Грац, передает РИА «Новости-Спорт».

Россиянин Алиев взял «золото» чемпионата, набрав по итогам короткой программы и произвольного проката 272,89 балла. Вторым на турнире стал 16-летний фигурист из России Артур Даниелян, набравший в сумме 246,74 балла, третье место занял грузинский спортсмен Морис Квителашвили (246,71).

В соревнованиях также участвовал еще один российский фигурист Александр Самарин — он стал десятым с результатом 220,43 балла.