Алена Мохова завоевала для России первое золото на юношеских Олимпийских играх

Сборная России получила первую медаль на стартовавших в швейцарской Лозанне юношеских Олимпийских играх.

Как сообщает РБК, биатлонистка Алена Мохова показала лучший результат в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию 10 км с двумя промахами на четырех огневых рубежах.

Ей уступила француженка Жанна Ришар, отставшая на 1 минуту 3,8 секунды. Бронзу взяла Юлия Ковалевская из Белоруссии (+1.32,8).

Другая россиянка Арина Солдатова заняла 16-е место (+3.29,0). Кристина Павлушина попала на 31-ю строчку (+5.17,1: 6), Анастасия Зенова – на 38-ю (+5.46,3; 8).

В общекомандном зачете на юношеских Олимпийских играх лидирует Швейцария, набравшая шесть медалей. Сборная России с одной золотой медалью делит четвертое место с Норвегией.