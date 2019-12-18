Кубок Париматч Премьер 2020 пройдет в феврале в Катаре

В межсезонном товарищеском турнире, организованном телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР, примут участие «Ростов», московские «Спартак» и «Локомотив», а также 8-кратный чемпион Сербии белградский «Партизан», что придаст турниру международный статус.

Матчи пройдут в спортивном комплексе академии Aspire. Официальным спонсором турнира выступит букмекер Parimatch.

Регламент турнира не будет отличаться от прошлогоднего образца: команды проведут по три игры (каждая с каждой), в случае ничейного результата предусмотрены пенальти. За победу в основное время клуб получит три очка, за победу по пенальти — два, а за поражение по пенальти — одно. При распределении мест в таблице в случае равенства очков решающее значение будет иметь разница мячей, в последнюю очередь — личные встречи.

Матчи турнира будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также освещаться в аккаунтах каналов в соцсетях и на сайтах matchtv.ru, matchpremier.ru, sportbox.ru.