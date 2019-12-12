Слова Рёсте об отстранении РФ от Кубка мира вызывали смех у тренера сборной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что заявление президента норвежской лыжной федерации Эрика Рёсте об отстранении России от Кубка мира «вызывает только смех», передает газета «Советский спорт».

«Это вызывает только смех. Им хочется спокойной жизни, пусть тогда выступают на первенстве Норвегии. Россиян там нет», — заявил он, комментируя результаты первых двух этапов Кубка мира, в ходе которых команды из России заняли первое и второе место в эстафете, а Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне.

Ранее Рёсте выступил с заявлением, в котором поддержал решение исполкома WADA, подчеркнув, что, по его мнению, «правила не могут быть разными для чемпионата мира и Кубка мира».

Бородавко также полагает, что «защищать интересы спортсменов — дело руководства федерации, Министерства спорта», а спортсмены должны «тренироваться, чтобы затем достойно выступать под российским флагом».

Он рассказал, что в сборной существует «хорошая традиция» — праздновать победы под песню Сергея Шнурова «Супер гуд». «Название песни подходит как нельзя лучше: выиграли, все у нас нормально — супер гуд», — объясняет он. При этом к творчеству Шнурова сам он относится «ровно».