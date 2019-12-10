Завершивший игровую карьеру Дмитрий Сычев поблагодарил болельщиков

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Instagram 36-летнего футболиста.

Сычев поблагодарил тренеров и коллег, а также своих близких. «Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории», – написал Сычев.

Футболист отметил, что «игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем», и признался, что это давалось ему в последнее время нелегко. «Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь», – подчеркнул спортсмен.

Отдельную благодарность Сычев выразил болельщикам. «Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня!» – написал Сычев.