У лидера "Торпедо" ухудшились сроки возвращения

Как стало известно Sobesednik.ru, торпедовец Константин Кертанов вопреки прогнозам не выйдет на поле до весны 2020 года.

Восстановление полузащитника московского «Торпедо» Константина Кертанова, который травмировался в начале сезона 2019/20 и должен был вернуться на поле этой осенью, затягивается.

По информации Sobesednik.ru, игрок частично восстановился и уже несколько недель занимается в общей группе, однако пока тренерский штаб не намерен ни выпускать Кертанова на поле, ни даже вносить его в заявку.

Такое решение связано с тем, что полученная летом травма ноги стала для полузащитника второй за непродолжительное время: в 2018-м футболист, который тогда являлся одним из лидеров команды Игоря Колыванова, получил разрыв крестообразных связок, перенес операцию и в результате выбыл на полгода.

Чтобы сохранить игрока на решающие игры сезона, тренерский штаб торпедовцев принял решение не форсировать его восстановление и отложить возвращение на поле до весны.

Таким образом, Кертанов не выйдет в оставшихся до зимнего перерыва матчах «черно-белых» против «Мордовии», «Нижнего Новгорода», «Армавира» и владивостокского «Луча».