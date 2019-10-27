Российская фигуристка набрала рекордное количество баллов на турнире в Канаде

Фигуристка Александра Трусова во время турнира Skate Canada заняла первое место на этапе Гран-при в Канаде в городе Келоуна, получив при этом рекордное количество баллов по сумме двух программ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В произвольной программе она получила от судейского жюри 166,62 балла, а сумма баллов двух программ составила 241,02 очка.

В сентябре Александра Трусова уже демонстрировала свое мастерство на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, получив рекордные для соревнований 163,78 и 238,69 балла.