Карен Хачанов: На Кубке Дэвиса мы планировали сыграть в полном составе

Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который на этой неделе проходит в Москве. Причиной, которую назвал теннисист, стала усталость. В эти выходные Медведев выиграл турнир в Шанхае, выступать в России ему бы пришлось на фоне акклиматизации.

— Даня играет очень много матчей, очень хорошо и результативно, — сказал другой российский теннисист, победитель прошлого Кубка Кремля Карен Хачанов. — Но на Кубке Дэвиса мы планировали сыграть в полном составе (Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и другие теннисисты).

Напомним, юбилейный 30-й Кубок Кремля в этом году проходит на стадионе в Крылатском. Традиционная площадка турнира — спорткомплекс «Олимпийский» — закрыт на капитальный ремонт.

— На Кубке Кремля сыграет очень много российских игроков и сильных иностранцев. Много иностранцев. Жребий в том году и в этом примерно одинаков, но надо смотреть — может, какие-то матчи первого круга окажутся тяжелее, — говорит Хачанов. — Конечно, хотелось бы победить второй раз подряд. Чувствую себя психологически свежим, — сказал теннисист.