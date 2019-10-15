Руслан Нигматуллин: Дзюба доказывает, кто в сборной номер один

Футбольная сборная выиграла в матче в «Лужниках» и прошла на чемпионат Европы. 20 лет назад, 9 октября 1999-го, это сделать не удалось.

Тогда сборная сыграла вничью с Украиной (1:1) и осталась без Евро-2000. После удара Андрея Шевченко наш вратарь Александр Филимонов выронил мяч в собственные ворота.

– Тогда после матча стояла тишина, все были очень разочарованы. В «Лужниках» в то время были очень большие раздевалки, каждый себе шептал под нос, – вспоминает картину после матча с украинцами вратарь Руслан Нигматуллин.

Тогда он оказался в заявке, но на поле Олег Романцев предпочел Филимонова.

В эти выходные мы вышли на Евро-2020, разгромив команду Шотландии (4:0). В этот раз все было наоборот: в раздевалке «Лужников» было шумно. Артем Дзюба, забивший два гола, рассказал, что это был один из самых эмоциональных матчей за сборную в жизни. «Вот бы еще и парней заставить петь», – сказал форвард.

– Дзюба прямо сейчас своей игрой доказывает, кто в сборной номер один, – говорит Нигматуллин. – На нем строится вся игра в атаке. Несмотря на победу, нужно в любом случае бороться с Бельгией за выход с первого места. Нужно не опускать руки, думая, что все уже сделано, а продолжать наслаждаться футболом, который так хорошо идет.

Справка

Кто забивал больше всех в России?

Александр Кержаков – 30

Владимир Бесчастных – 26

Артем Дзюба – 24

Роман Павлюченко – 21

Валерий Карпин – 17

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2019 под заголовком «Сборная вернула должок спустя 20 лет».