Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру из-за возраста

Российский боец Федор Емельяненко во время пресс-конференции перед предстоящим поединком в Японии сообщил, что планирует завершить свою спортивную карьеру, передает «Интерфакс».

Это решение спортсмен принял после беседы с главой американской организации Bellator, организующей бои без правил, Скоттом Коккером. Они договорились, что это турне Емельяненко завершит его карьеру.

Причиной ухода из спорта боец называет свой возраст — ему 43 года. «Чувствую себя хорошо, но я понимаю, сколько мне уже лет. Пора уходить», — заявил Емельяненко.

29 декабря боец еще выйдет на ринг в пригороде Токио. Его соперником станет американский боец Куинтон Джексон, сообщает «Чемпионат».