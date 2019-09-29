Тренер "Оренбурга" Владимир Федотов назвал причину победы над "Спартаком"

По словам специалиста, его подопечные использовали слабость «Спартака» при игре в своей штрафной площади.

Об этом Федотов заявил на послематчевой пресс-конференции. Напомним, что в последних двух матчах (с «Локомотивом» и «Спартаком») «Оренбург» забил четыре гола после фланговых подач.

Главный тренер «горожан» отметил, что его команде помогла плохая игра «красно-белых» в обороне: «Эта проблемка у "Спартака" прослеживалась: дальняя штанга. В случае с первым голом у них отсутствовал левый защитник Айртон, которому оказывали помощь, а из его зоны мы забили».

«Оренбург» после победы над «Спартаком» набрал 11 очков, расположившись на 10-м месте. Москвичи находятся на одну позицию выше с 14 баллами. Отметим, что после финального свистка Олег Кононов, проигнорировав прессу, оформил увольнение из «Спартака».