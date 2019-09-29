Петерс Покровскис: Игнашевич рискует. И ошибается?

Обозреватель Sobesednik.ru — о прерванной серии «Торпедо»: после девяти подряд побед москвичи уступили «Нефтехимику» 1:0.

«No pain, no gain», — гласит известная пословица, и кажется, что старший тренер «черно-белых» Сергей Игнашевич решил раскрутить ее смысл на все сто. Не сказать, конечно, что специально, искусственно, но даже мне игра с «Нефтехимиком» дала массу любопытных фактов и деталей; а я ведь не тренер, а сторонний наблюдатель.

Большинство минувших побед «Торпедо» были эдакими правильными, логичными, в чем-то даже формализованными. К какому-то из матчей даже стало точно понятно, в какой момент какая передача куда последует и кто где откроется под какой навес. Выход же с первых минут молодого Саши Орехова, а также появление на поле не просто в составе, а впервые после длительной дисквалификации в принципе новичка Максима Максимова, конечно, не могли не повлиять на рисунок встречи. Но, с другой стороны, даже в таких сочетаниях команда до поры играла так, словно провела в них долгие месяцы.

Куда и почему все это растворилось после перерыва, я так и не понял. В нападение вернулся Игорь Лебеденко, но впечатление было такое, что тот же Максимов — юркий, пластичный парень, дважды едва не отличившийся за первый тайм — был бы нужнее. Последний все свои удары наносил с ходу; Лебеденко же, приготовившись к встрече с мячом в штрафной, принялся его подрабатывать и потерял драгоценные полсекунды. В этом плане, кстати, очень хорош оказался лучший бомбардир нижнекамцев Денис Макаров, действовавший по принципу «видишь мяч — хреначь» в лучшем смысле данных слов. Из любой позиции он старался при минимуме времени создать угрозу воротам, даром что сила и точность на уровне — и немудрено, что к форварду уже присмотрелись в РПЛ.

Галояна сменил Илья Самошников, но смотрелось это так, словно последний отбегал весь первый тайм, но тут его перебросили с какой-то другой позиции и он никак не может въехать в игру. Следом прошли еще три замены — вроде бы не удерживающие счет, но как бы укрепляющие его: что оборонительный полузащитник Калугин вместо голеадора Сергеева, что совершенно бесполезный весь сезон Татаринов вместо не по годам креативного Орехова. Однако особенно удивил выход осевшего в запасе экс-капитана Сергея Шустикова и его переход в центральные защитники с выдвижением в опорную зону Романа Шишкина. Формально именно Шустиков заработал штрафной, с которого «Торпедо» пропустило, и именно Шишкин в добавленное время наносил удар, который едва не сравнял счет, однако даже на бумаге риска в таком передвижении уже было много больше, чем возможных преимуществ.

В итоге когда после того самого штрафного, на 81-й минуте, москвичам потребовалось срочно идти вперед, атакующая игра расстроилась вконец — комбинации на подступах к воротам шли, а открываний под них не было; останавливать и отбиваться получалось, а на подбор для быстрого перехода в среднюю зону никто не выходил. На финальный отрезок Игнашевич даже встал на командование к краю технической зоны — уж не знаю, рискуя ли опять получить штраф за данное «непозволительное» для старшего тренера поведение, но...

Торпедовский «главный» Николай Савичев посетовал на кислое физическое состояние ребят, и в этом точно есть доля правды — с учетом кубковой победы над «Крыльями» команда провела три встречи за восемь дней. Однако между строк в его речи читалось и то, что ближайшая игра, с «Шинником», сразу по многим параметрам будет абсолютно другой.