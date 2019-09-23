Егоров заявил, что судейских ошибок в матче ЦСКА – "Краснодар" не было

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что не увидел нарушений в действиях судьи во время матча десятого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром».

По его словам, претензии главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, высказанные им после матча с ЦСКА, не обоснованы. Удалять Ильзата Ахметова, как считает Егоров, оснований не хватало и судья поступил правильно, показав желтую карточку.

А фол на Маркусе Берге, как считает глава департамента, не являлся поводом для назначения 11-метрового удара, поэтому необходимости обращаться к системе VAR не было.

«Футболисты столкнулись бедрами уже после того, как мяч отскочил от Берга. Контакта на такой скорости избежать нельзя. В общем, претензии к Безбородову беспочвенны», – объяснил Егоров журналисту «Советского спорта».