"Ахмат" снова забил "козла" на стадионе

«Зенитчик» Геннадий Орлов... Не понимаю, как ему доверяют микрофон», «Василий Уткин начал заниматься не своим делом, в политику лезет», «Судья – козел». Все три фразы принадлежат одному человеку – сотруднику пресс-службы «Ахмат Арены» Ризвану Эдильсултанову. Последнюю (в которой многим послышалось слово «гондон») он выкрикнул в микрофон на весь стадион по ходу матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3).

Было с кого взять пример – в 2013 году в матче с «Рубином» судью «поздравил» с принятым решением на поле лично Рамзан Кадыров. В 2015-м на выкрики по громкой связи пожаловался тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Все остальное время никто не жаловался, хотя «Терек»/«Ахмат» непрерывно нарушает правила российской премьер-лиги. По ним нельзя использовать громкую связь даже для поддержки команды.

Рамзан Кадыров // фото: Global Look Press

«Ситуация с микрофоном на стадионе в столице Чечни – такая же, как с файерами. Использовать их тоже нельзя, но это никого не останавливает. Клубы согласны платить штрафы за то, что их болельщики жгут на трибунах пиротехнику», – говорил мне член комитета РФС по этике Андрей Созин.

Штраф – 60 тысяч рублей. В 2013-м оскорбление судьи оценили подороже – 100 тысяч. Для клуба заплатить такую сумму – все равно что дать чаевые после удачно проведенного вечера.

Вопли над крышей «Ахмат Арены» раздавались даже тогда, когда там играла сборная России, причем кричали на чеченском языке. Команда в такие моменты даже прибавляла на поле – мало ли что.

Эдильсултанов уже уволен. Точно ли он назвал судью козлом (сам Ризван берет вину на себя) или на самом деле это был кто-то другой, мы вряд ли узнаем. Говорят, на стадионе в Чечне два микрофона – один на комментаторской позиции, а второй тянется к президентской ложе, откуда смотрит футбол Рамзан Кадыров.

В воскресенье отгремел Курбан-байрам – один из главных праздников мусульман, название которого переводится как «праздник жертвы». В этот день обычно страдают бараны, но сейчас не повезло и футбольному арбитру.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «"Ахмат" забил "козла" на стадионе».