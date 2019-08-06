Черчесов сообщил о возможности "передачи" Чалова молодежной сборной

Станислав Черчесов заявил о возможности для 21-летнего нападающего команды ЦСКА Федора Чалова вступить в молодежную сборную. Об этом сообщают Вести.Ru со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Главный тренер сборной России по футболу отметил, что сейчас на месте Чалова играет Артем Дзюба, поскольку он выглядит сильнее и приносит команде больше пользы.

«Не забывайте, что Федя ещё может выступать за молодежную сборную России. Буквально неделю назад я общался с тренером "молодежки", у которой начинается свой отборочный цикл. Нужно принимать правильное решение и понять – задействовать Чалова у себя или отдать в молодежную сборную. Его прогресс мы только приветствуем, но всему свое время», – заявил Черчесов.

В сентябре российская сборная примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы-2020. 6 сентября состоится матч Россия – Шотландия, а 9 сентября российская сборная сразится с командой Казахстана.