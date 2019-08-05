Российские волейболистки прошли отбор на Олимпиаду-2020 в Токио

Российские волейболистки в игре со сборной Кореи одержали победу со счетом 3:2 в Межконтинентальном квалификационном турнире, сообщает «Советский спорт». А это означает, что женская сборная примет участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

Отборочный тур проходил в Калининграде. Отмечается, что в начале турнира российская сборная существенно сдавала позиции, но в финальной части игры собралась с силами.

Из 12 участников олимпийского турнира сейчас известны пять: Бразилия, Китай, США, Япония и Россия. Еще две команды определятся сегодня в поединках Италия – Голландия и Польша – Сербия.

Также 9–11 августа в Санкт-Петербурге в олимпийском волейбольном отборе выступит мужская российская команда.