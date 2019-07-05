"Краснодар" стал победителем Кубка Париматч Премьер, набрав максимум очков

Предсезонный турнир за Кубок Париматч Премьер с участием четырех клубов РПЛ завершился в Австрии победой «Краснодара».

Матч третьего тура против «Спартака» «Краснодар» выиграл со счетом 2:1. Таким образом московской команде досталось третье место соревнований.

На втором месте оказался «Ростов», а не набравший очков в турнире ЦСКА стал четвертым.

Звание лучшего бомбардира кубка разделили Ари («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Спартак») и Эльдор Шомуродов («Ростов») — у каждого по два гола в трех матчах турнира.