Сергей Кривохарченко: Черчесову будет на что посмотреть на клубном турнире в Австрии

В центре внимания
Джулиан Ассанж // фото в статье: Global Look Press
Пленный генерал информационной войны: что ждет Джулиана Ассанжа
Глава комитета ГД по ЖКХ – о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Александр Горбунов (Сталингулаг): Я вышел из тени, чтобы защитить себя и родных

Новости дня

17 июня, понедельник

[15:32]Сотрудников "Домодедово" проверят на опьянения с помощью "алкорамок"
[15:09]Архитектор виллы Киселева подал заявление на телеведущего в прокуратуру
[14:50]Каждый четвертый россиянин заявил о недоверии Владимиру Путину
[14:33]Полпред Путина взял под личный контроль инцидент в Чемодановке
[14:17]ГД призвала ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке для предсказания рисков
[13:40]Блогер Хованский стал помощником депутата ГД по работе с молодежью в Сети
[13:18]Первый зампред КГБ Бобков умер в реанимации в Москве
[13:14]Братья Миранчуки считают сборную Шотландии достойным соперником
[12:55]Медведев назначил Бабича новым замглавы Минэкономразвития
[12:50]У "Мосфильма" нашли договор об аренде в прекратившей существование валюте
[12:45]В Минэнерго опровергли статью NYT о кибератаках на энергосистему РФ
[12:01]Нарушивший запрет на купание 55-летний россиянин утонул в Таиланде
[11:44]Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию на год
[10:54]ГОСТ по маркировке продуктов цветами светофора введут в октябре
[10:47]Причиной госпитализации главы Дагестана стало воспаление легких
[09:48]Региональные власти хотят лишить пособий малоимущих с огородами
[08:49]Британия и РФ организуют встречу Путина и Мэй на саммите G20 в Осаке
[08:26]Фильм о лихих девяностых "Бык" завоевал Гран-при "Кинотавра"
[07:55]Два человека погибли и 15 спасены при пожаре в многоэтажке в САО Москвы
[07:46]Голунову дали защиту как свидетелю по делу, в рамках которого его задержали
[07:19]Отсутствие осадков и +27 градусов пообещали москвичам 17 июня

16 июня, воскресенье

[15:50]Актер Соколов будет конкурировать с Соболь и Митрохиным на выборах в Мосгордуму
[15:43]Опрос об альтернативной площадке для храма в Екатеринбурге перенесли на сентябрь
[15:21]Адвокат призвал МВД рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему
[15:00]В Москве ввели "оранжевый" уровень опасности из-за риска стихийных бедствий
[14:23]1,6 тысячи человек пришли на митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова
[13:54]Экс-форвард сборной РФ выдвинулся в Мосгордуму по округу Соболь и Федермессер
[12:54]Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
[11:54]В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек
[11:07]Епархия Екатеринбурга решила построить храм в другом месте после протестов
[10:00]Сборная Аргентины под капитанством Месси проиграла Колумбии на Кубке Америки
[09:43]Почти 30 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах
[08:56]Глава Кузбасса заявил о переселении жителей, обратившихся к Трюдо
[07:44]Восемь человек погибли в столкновении легковушки и маршрутки под Воронежем
[07:33]Трамп обвинил NYT в измене из-за статьи о кибератаках на энергосистему РФ
[07:15]Отсутствие осадков и +25 градусов тепла ожидают москвичей 16 июня

15 июня, суббота

[15:51]Режиссер Франко Дзеффирелли умер после продолжительной болезни
[15:37]Бастрыкин поручил "предельно оперативно" установить виновных в убийстве под Пензой
[14:39]11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с россиянами в Анталье
[14:23]Росстат ввел в статистику по смертности категорию погибших от военных действий


Фото: Global Look Press
Куда подальше и подешевле: всё, что нужно знать о туристическом сезоне – 2019
Жаркое начало лета // фото: Global Look Press
Как спастись от жары? Отвечают Малышева, Малахов и телеметеоролог Беляев
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Как выбрать качественную рыбу – сейчас и по новому регламенту
Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
Фото: промо к фильму «Викинг»
Афиша Дня России: пять фильмов для "правильных" патриотов
Фото в статье: Shutterstock
Восемь кулинарных секретов лучших поваров мира
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета
Фото: Shutterstock
Как оценить профессионализм врача? Шесть советов от Александра Мясникова

Сергей Кривохарченко: Черчесову будет на что посмотреть на клубном турнире в Австрии

Спорт
13:02, 17 июня 2019

Станислав Черчесов // фото: Максим Константинов / Global Look Press
Станислав Черчесов // фото: Максим Константинов / Global Look Press

Сергей Кривохарченко только что прокомментировал финал Лиги Чемпионов, но в межсезонье от футбола решил не отдыхать. Он станет одним из комментаторов, которые будут работать в Австрии на клубном турнире Кубок Париматч Премьер 2019.

Почему и болельщикам не стоит расслабляться летом, Сергей рассказал в интервью «Собеседнику»:

— Зимой клубы играли в Катаре. Теперь в Австрии — любимой всеми стране для сборов. Чем она хороша?

— Там миллион плюсов, а минусов нет. Австрию любят и многие европейские клубы. Есть за что. Сейчас в Эмиратах невозможно на улицу выйти, в Турции тоже жарко, а тут — горы и долины, практически идеальный климат и для тренировок. Не очень жарко и не очень много дождей в это время года. И кроме того, там замечательная инфраструктура. Можно жить в изолированном отеле и иметь свои поля для тренировок, и при этом на контрольные матчи ездить по полчаса буквально в одну сторону и в другую. Есть Швейцария, где просто дико дороже. Австрия в этом плане, по сути дела, то же самое, что юг Германии, куда ещё Валерий Лобановский возил киевское «Динамо» на предсезонные сборы. Оттуда возникли отличные футбольные связи, которые очень сильно сказались на развитии игры в целом.

— Приедет ли Станислав Черчесов, как в прошлый раз?

— Не знаю, какие планы у него планы на лето — может быть, у него какие-то отпуска запланированы. Но не удивлюсь, если он там появится. Когда играют команды из шестерки сильнейших, было бы, конечно, логично посмотреть в период отбора к Евро-2020.

— Среди участников нет чемпиона — «Зенита». Не получилось сорганизоваться или задача приглашать разные команды?

— Я не организатор, но могу сказать, что мне как комментатору и зрителю, конечно, интересна ротация. У «Зенита» и «Локомотива» сезон начинается на неделю раньше — они будут играть за Суперкубок, А Кубок Париматч Премьер расположен по времени так, что его отделяет от Суперкубка фактически несколько дней. Для участников это уже не так удобно физически.

— Зимой во время перерыва перед вторым кругом все говорили о перестройке в «Спартаке». Прошло полгода, опять перерыв — и в команде снова все меняется. Уходит руководство. Это когда-нибудь закончится?

— Зато все эти перемены, которые должны были произойти, произошли до начала летней паузы. Новое руководство с президентом и главным тренером могло заниматься планированием сезона уже в мае — разве это плохо? Хочется верить, что так и происходило.

Летняя пауза хоть и короче в России, но гораздо больше предназначена для каких-то серьезных перемен в командах, дает больше возможностей для покупок и продаж. Если посмотреть на то, что происходит в других клубах, я уверен, что будут очень серьезные изменения кадрового характера — новички, аренды, переходы. Тот же «Краснодар» планирует приобретать футболистов — там ситуация с травмами неприятная, Газинский и Клаэссон получили повреждения. Для Виктора Гончаренко и ЦСКА наконец будет первый полноценный летний сбор: прошлый сезон начинался, когда в распоряжении было 10–12 человек, а сейчас будет побольше. В этом смысле «Спартак» не сильно выделяется.

— Может получится так, что на турнире бывший клуб Дениса Глушакова сыграет с будущим. Я «Ростов» имею в виду.

— Действительно, ходят слухи, что он [Глушаков] может «Спартак» покинуть по разным причинам, в том числе и неспортивным. Но я, честно говоря, не лезу в инсайд. Тут у Нобеля Арустамяна скорее нужно спрашивать.

Я лично не готов разделять отношение многих болельщиков к Глушакову, которые которые сделали из него козла отпущения. И именно тогда, когда у него возникли сложности. Не наблюдал ни разу на футбольном поле, чтобы Денис валял дурака. Он, может быть, не выделялся на фоне партнеров, когда у команды был кризис, но всегда играл всерьез. Что сейчас по его поводу думают Кононов или Федун, мы не знаем. Они себе не враги и, надеюсь, будут решать этот вопрос, исходя из того, насколько Глушаков полезен «Спартаку» как спортсмен.

Сергей Кривохарченко

— Кубок между сезонами — для зрителя это тот же самый футбол, что обычно?

— Конечно, это совсем не тот же самый футбол, который мы видим во время чемпионата или матчей сборных. Есть свои особенности. Можно посмотреть на футболистов, которые через несколько месяцев, а кто-то — через пару лет станут основными в своих командах. Кто-то, может, дорастет до сборных. Будущие звезды, которые делают первые шаги...

Понятно, что для команд задачей является все-таки не победа в каждом матче, хотя известно, что профессиональные игроки по просто по характеру ненавидят проигрывать. Даже своим детям в настольные игры.

— А комментаторы будут гнать эмоции или больше развлекать?

— Здесь зритель увидит чуть больше «кухни». Этот турнир состоит не только из трансляции. Ещё есть студии, интервью и много всяких активностей. Откровеннее будут тренеры, потому что на них ничего не давит. Так с ними намного проще общаться и перед матчем и после.

— Плюс один турнир летом. Плюс две команды в РПЛ с сезона-2020. Российский футбол пытается выжать из себя максимум. Есть смысл?

— Эти вещи не связаны. Кубок — это просто частная инициатива канала, направленная на то, чтобы в межсезонье собрать вместе команды и сделать побольше интервью и интересных сюжетов.

Расширение [РПЛ] — решение чиновников. Я лично категорический противник этого. Мне не кажется, что главная проблема российского футбола заключается в малом количестве матчей. По-прежнему большинство наших клубов дотационные и по-прежнему большинство из них до сих пор сводят концы с концами и зависят от регионов. В этом смысле ничего не изменилось. Мы видели, как по ходу прошлого сезона терпел бедствие «Анжи» и ему никто не помог. Оставалось только сочувствовать ребятам-футболистам, которые не получали месяцами зарплаты. При этом в Каспийске был пустой стадион. Болельщики, которые должны были устраивать аншлаги на каждом матче, чтобы спасти клуб, просто проигнорировали происходящее.

При этом мы видим, как команды, которые борются за попадание в Премьер-лигу, на самом деле не хотят попадать в Премьер-лигу. У них финансовые и инфраструктурные сложности. По сути дела в ФНЛ есть одна-две команды, которые по настоящему готовы на что-то претендовать в РПЛ. За все последние годы вышли [в Премьер-лигу] и остались только две из них — «Уфа», которая потрясающе и очень тонко работает с экономической точки зрения, и тульский «Арсенал». Я не вижу, как расширение поможет нашему футболу, скорее наоборот.

— Убьет его?

— Мы получим две команды, которые войдут с минимальными бюджетами. Матчи с ними для лидеров будут абсолютно проходными. Если не в тренировочном режиме, то близко к тому.

— В Германии 18 команд и стадионы трещат. Там говорят о расширении?

— В Германии ситуация вообще иная. За исключением двух-трех клубов там команды тратят только то, что зарабатывают. По-другому они не могут, иначе они уходят в минус, берут долги, и все заканчивается очень плохо. Там есть клубы с невероятной историей, как «Кайзерслаутерн», дрезденское «Динамо», «Мюнхен 1860», которые готовы были бы играть в Бундеслиге — у них есть вся инфраструктура, но даже там никакого разговора о расширении.

Подхлестнуть интерес к РПЛ можно, наоборот, наоборот сократив количество команд. Или изменить форму турнира — играть три, четыре круга. Чем больше топовых матчей — тем лучше. На остальное не идут.

поделиться:

Спорт

Братья Миранчуки считают сборную Шотландии достойным соперником

Читать далее >

Станислав Черчесов // фото: Максим Константинов / Global Look Press

Спорт

Сергей Кривохарченко: Черчесову будет на что посмотреть на клубном турнире в Австрии

Читать далее >

Спорт

Сборная Аргентины под капитанством Месси проиграла Колумбии на Кубке Америки

Читать далее >

Политика
Максим Ликсутов срывает запуск искусственного интеллекта, который Собянин обещал президенту
Медведев назначил Бабича новым замглавы Минэкономразвития
Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию на год
Причиной госпитализации главы Дагестана стало воспаление легких
Общество
Из вопросов "Прямой линии" с президентом
Сотрудников "Домодедово" проверят на опьянения с помощью "алкорамок"
Архитектор виллы Киселева подал заявление на телеведущего в прокуратуру
Каждый четвертый россиянин заявил о недоверии Владимиру Путину
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Новое «Поле чудес» на очередной «прямой линии» с Путиным будет означать лишь новую стадию властной апатии, что на фоне последних событий почти наверняка ведет к потере управления

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ответ на вопрос, почему Галкину разрешили поговорить на «Первом» на серьезные темы, прост: власть его не боится. Вот Немцова боялись, поэтому и убили. А Галкин что? Пусть говорит

Avatar

Мовчан
Андрей

финансист

Нарастающее расслоение, падение доходов населения и растущая бедность, технологическое отставание страны, кажется, власть не волнуют, пока у элиты есть возможность зарабатывать


Культура и ТВ
Планы на выходные: возвращение "Людей в черном", музыка под открытым небом и антиквариат
Фильм о лихих девяностых "Бык" завоевал Гран-при "Кинотавра"
Режиссер Франко Дзеффирелли умер после продолжительной болезни
Альмодовар поблагодарил Венецианский кинофестиваль за нового "Золотого льва"
Шоу-бизнес
"Ленинград" прощается с Москвой: фоторепортаж с концерта 14 июня
"Москва – Владивосток"
Алибасов в тяжелом состоянии, но охотно делает селфи
Александр Носик ищет женщину, которая подарит ему ребенка

Здоровье
Приход лета может стать причиной появления лишнего веса у детей
У пожилых любителей вина мозг может работать лучше
Эффективность физических нагрузок зависит от времени суток
Походы в сауну оказались похожи по своему воздействию на занятия в спортзале
Туризм
Куда подальше и подешевле: всё, что нужно знать о туристическом сезоне – 2019
Нарушивший запрет на купание 55-летний россиянин утонул в Таиланде
11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с россиянами в Анталье
Фестиваль Турции в Москве
Авто
ЗИЛ ушел в историю. Сто лет жизни завода имени Лихачева
Улицу Ильинку в центре Москвы перекрыли до 16 июня
Специалисты устраняют масштабный сбой в базе данных ГИБДД по всей России
RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима
Недвижимость
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Читайте также
Свежий номер

Никита Михалков // фото: Андрей Струнин
Никита Михалков переписал элитное жилье в центре Москвы на детей
Фото: Михаил Солунин / ТАСС
Второй после Припяти. Как живет Дзержинск после очередной аварии
Фото: Val Thoermer / Global Look Press
Секретное оружие? Зачем Служба внешней разведки массово закупает дамские штучки
Герман Греф // фото: Global Look Press
Греф вытянул золотую карту. На чем Сбербанк зарабатывает и на что тратит
Фото: Shutterstock
Фокусы с квадратными метрами: что и как прячут в декларациях чиновники и депутаты
Фото в статье: организация «Врачи без границ»
Основатель "Врачей без границ":
Мы искали приключений и поменять мир, и у нас получилось
Павел Лунгин // фото: Global Look Press
Павел Лунгин:
Между войнами русский характер портится
Любовь Соболь
Любовь Соболь:
Власть начала получать по рукам. И это начало
Фото: Андрей Струнин
Эмир Кустурица:
Война – это жизнь
Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Соломин:
Мы распустили власть. Закон должен быть один для всех


Алана Мамаева // фото: Global Look Press
Полиграфолог объяснил результаты проверки Аланы Мамаевой на "детекторе лжи"
Фото в статье: пресс-служба МУЗ ТВ
Премия МУЗ-ТВ 2019: верблюды не помогли Бузовой обскакать Гагарину
Сестры Зайцевы // фото: архив редакции
Сестры Зайцевы помирились с Анастасией Волочковой после скандала на шоу Шепелева
Алибасов и Шукшина // фото: Global Look Press
Бывшая пассия рассказала о выходках Алибасова перед его днем рождения
Константин Богомолов // фото: Global Look Press
Богомолову доверяют, но Элтона обрезают?

Фото: Global Look Press
В Приморье для крокодилов раздолье?
Светлана Лобода // фото: пресс-служба Светланы Лободы
Танцы с французом и суды с немцами: туристические приключения Светланы Лободы
Падение Оксаны Фадиной // стоп-кадр: Fire News / YouTube
"Сейчас разгребем": мэр Омска упала в лужу, но не растерялась
Агафья Лыкова // фото на полосе: Илья Питалев / РИА «Новости»
Русская одичалая. Как живет Агафья Лыкова – самая известная отшельница России
// фото в статье: Global Look Press
Кто из артистов боится пустых ведер и черных кошек?