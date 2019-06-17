Сергей Кривохарченко: Черчесову будет на что посмотреть на клубном турнире в Австрии

Сергей Кривохарченко только что прокомментировал финал Лиги Чемпионов, но в межсезонье от футбола решил не отдыхать. Он станет одним из комментаторов, которые будут работать в Австрии на клубном турнире Кубок Париматч Премьер 2019.

Почему и болельщикам не стоит расслабляться летом, Сергей рассказал в интервью «Собеседнику»:

— Зимой клубы играли в Катаре. Теперь в Австрии — любимой всеми стране для сборов. Чем она хороша?

— Там миллион плюсов, а минусов нет. Австрию любят и многие европейские клубы. Есть за что. Сейчас в Эмиратах невозможно на улицу выйти, в Турции тоже жарко, а тут — горы и долины, практически идеальный климат и для тренировок. Не очень жарко и не очень много дождей в это время года. И кроме того, там замечательная инфраструктура. Можно жить в изолированном отеле и иметь свои поля для тренировок, и при этом на контрольные матчи ездить по полчаса буквально в одну сторону и в другую. Есть Швейцария, где просто дико дороже. Австрия в этом плане, по сути дела, то же самое, что юг Германии, куда ещё Валерий Лобановский возил киевское «Динамо» на предсезонные сборы. Оттуда возникли отличные футбольные связи, которые очень сильно сказались на развитии игры в целом.

— Приедет ли Станислав Черчесов, как в прошлый раз?

— Не знаю, какие планы у него планы на лето — может быть, у него какие-то отпуска запланированы. Но не удивлюсь, если он там появится. Когда играют команды из шестерки сильнейших, было бы, конечно, логично посмотреть в период отбора к Евро-2020.

— Среди участников нет чемпиона — «Зенита». Не получилось сорганизоваться или задача приглашать разные команды?

— Я не организатор, но могу сказать, что мне как комментатору и зрителю, конечно, интересна ротация. У «Зенита» и «Локомотива» сезон начинается на неделю раньше — они будут играть за Суперкубок, А Кубок Париматч Премьер расположен по времени так, что его отделяет от Суперкубка фактически несколько дней. Для участников это уже не так удобно физически.

— Зимой во время перерыва перед вторым кругом все говорили о перестройке в «Спартаке». Прошло полгода, опять перерыв — и в команде снова все меняется. Уходит руководство. Это когда-нибудь закончится?

— Зато все эти перемены, которые должны были произойти, произошли до начала летней паузы. Новое руководство с президентом и главным тренером могло заниматься планированием сезона уже в мае — разве это плохо? Хочется верить, что так и происходило.

Летняя пауза хоть и короче в России, но гораздо больше предназначена для каких-то серьезных перемен в командах, дает больше возможностей для покупок и продаж. Если посмотреть на то, что происходит в других клубах, я уверен, что будут очень серьезные изменения кадрового характера — новички, аренды, переходы. Тот же «Краснодар» планирует приобретать футболистов — там ситуация с травмами неприятная, Газинский и Клаэссон получили повреждения. Для Виктора Гончаренко и ЦСКА наконец будет первый полноценный летний сбор: прошлый сезон начинался, когда в распоряжении было 10–12 человек, а сейчас будет побольше. В этом смысле «Спартак» не сильно выделяется.

— Может получится так, что на турнире бывший клуб Дениса Глушакова сыграет с будущим. Я «Ростов» имею в виду.

— Действительно, ходят слухи, что он [Глушаков] может «Спартак» покинуть по разным причинам, в том числе и неспортивным. Но я, честно говоря, не лезу в инсайд. Тут у Нобеля Арустамяна скорее нужно спрашивать.

Я лично не готов разделять отношение многих болельщиков к Глушакову, которые которые сделали из него козла отпущения. И именно тогда, когда у него возникли сложности. Не наблюдал ни разу на футбольном поле, чтобы Денис валял дурака. Он, может быть, не выделялся на фоне партнеров, когда у команды был кризис, но всегда играл всерьез. Что сейчас по его поводу думают Кононов или Федун, мы не знаем. Они себе не враги и, надеюсь, будут решать этот вопрос, исходя из того, насколько Глушаков полезен «Спартаку» как спортсмен.

Сергей Кривохарченко

— Кубок между сезонами — для зрителя это тот же самый футбол, что обычно?

— Конечно, это совсем не тот же самый футбол, который мы видим во время чемпионата или матчей сборных. Есть свои особенности. Можно посмотреть на футболистов, которые через несколько месяцев, а кто-то — через пару лет станут основными в своих командах. Кто-то, может, дорастет до сборных. Будущие звезды, которые делают первые шаги...

Понятно, что для команд задачей является все-таки не победа в каждом матче, хотя известно, что профессиональные игроки по просто по характеру ненавидят проигрывать. Даже своим детям в настольные игры.

— А комментаторы будут гнать эмоции или больше развлекать?

— Здесь зритель увидит чуть больше «кухни». Этот турнир состоит не только из трансляции. Ещё есть студии, интервью и много всяких активностей. Откровеннее будут тренеры, потому что на них ничего не давит. Так с ними намного проще общаться и перед матчем и после.

— Плюс один турнир летом. Плюс две команды в РПЛ с сезона-2020. Российский футбол пытается выжать из себя максимум. Есть смысл?

— Эти вещи не связаны. Кубок — это просто частная инициатива канала, направленная на то, чтобы в межсезонье собрать вместе команды и сделать побольше интервью и интересных сюжетов.

Расширение [РПЛ] — решение чиновников. Я лично категорический противник этого. Мне не кажется, что главная проблема российского футбола заключается в малом количестве матчей. По-прежнему большинство наших клубов дотационные и по-прежнему большинство из них до сих пор сводят концы с концами и зависят от регионов. В этом смысле ничего не изменилось. Мы видели, как по ходу прошлого сезона терпел бедствие «Анжи» и ему никто не помог. Оставалось только сочувствовать ребятам-футболистам, которые не получали месяцами зарплаты. При этом в Каспийске был пустой стадион. Болельщики, которые должны были устраивать аншлаги на каждом матче, чтобы спасти клуб, просто проигнорировали происходящее.

При этом мы видим, как команды, которые борются за попадание в Премьер-лигу, на самом деле не хотят попадать в Премьер-лигу. У них финансовые и инфраструктурные сложности. По сути дела в ФНЛ есть одна-две команды, которые по настоящему готовы на что-то претендовать в РПЛ. За все последние годы вышли [в Премьер-лигу] и остались только две из них — «Уфа», которая потрясающе и очень тонко работает с экономической точки зрения, и тульский «Арсенал». Я не вижу, как расширение поможет нашему футболу, скорее наоборот.

— Убьет его?

— Мы получим две команды, которые войдут с минимальными бюджетами. Матчи с ними для лидеров будут абсолютно проходными. Если не в тренировочном режиме, то близко к тому.

— В Германии 18 команд и стадионы трещат. Там говорят о расширении?

— В Германии ситуация вообще иная. За исключением двух-трех клубов там команды тратят только то, что зарабатывают. По-другому они не могут, иначе они уходят в минус, берут долги, и все заканчивается очень плохо. Там есть клубы с невероятной историей, как «Кайзерслаутерн», дрезденское «Динамо», «Мюнхен 1860», которые готовы были бы играть в Бундеслиге — у них есть вся инфраструктура, но даже там никакого разговора о расширении.

Подхлестнуть интерес к РПЛ можно, наоборот, наоборот сократив количество команд. Или изменить форму турнира — играть три, четыре круга. Чем больше топовых матчей — тем лучше. На остальное не идут.