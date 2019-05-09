Штаб сборной России по хоккею вызвал защитника «Колорадо» Никиту Задорова после вылета «Эвеланш» из Кубка Стэнли.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна, руководство ФХР предложило защитнику присоединиться к сборной России для участия в чемпионате мира.

«Никита Задоров вызван в сборную России. Хоккеист ответил согласием и присоединится к команде. Что касается сроков, то они пока неясны», — заявил агент.

Сборная России 10 мая начнет борьбу за звание чемпиона мира. Нашим хоккеистам предстоит сыграть со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией в рамках группового этапа.