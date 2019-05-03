Боец смешанного стиля Александр Шлеменко оценил сильные стороны своего оппонента Вискарди Андраде.

В разговоре с Sovsport.ru спортсмен заявил, что не считает своего ближайшего соперника удобным.

«Работает коряво. Непредсказуемый. Причем, как показал бой с Мартыновым, бьет он очень жестко. Поэтому он крайне неудобен. Сейчас стилистически для меня стали более удобны борцы», — оценил навыки Андраде Шлеменко.

При этом россиянин отметил, что полностью готов к бою, который состоится в Челябинске 4 мая: «Очень важный бой в моей карьере. Далеко непростой соперник. Он побеждал двух российских бойцов Гасана Умалатова и Сергея Мартынова. Соответственно имеет опыт боев с нашими бойцами. В последнем поединке показал себя с лучшей стороны: приехал, акклиматизировался, хорошо восстановился. Моя подготовка уже закончена. Многое сделали. Просто ждем».