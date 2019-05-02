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Месси наказывает: "Барселона" сделала большой шаг к финалу Лиги Чемпионов

Спорт
01:58, 02 мая 2019

Игроки «Барсы» празднуют гол Луиса Суареса // Global Look Press
Игроки «Барсы» празднуют гол Луиса Суареса // Global Look Press

Каталонский гранд наказал «Ливерпуль» за плохую реализацию моментов, создав отличный задел перед ответной встречей.

После жеребьевки четвертьфиналов стало понятно, что если обойдется без сюрпризов, то в одном из полуфиналов мы можем увидеть скрытый финал. И после синхронного вылета «Ювентуса» и «Сити» этот скрытый финал стал еще более «финалистым».

«Барселона» и «Ливерпуль» проводят очень сильные сезоны. Одни уже стали чемпионами Испании, вышли в финал Кубка Короля, а другие набирают 91 балл в 36 матчах АПЛ, но являются лишь вторыми в таблице.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» в четвертьфинале ЛЧ показал, как умеет играть с «барсоподобными» командами. Они разбили «Сити» Пепа Гвардиолы, забив «горожанам» три гола в первые полчаса матча на «Энфилде». Но «Сити» от «Барсы» главным образом отличается тем, что у первых нет Месси.

А теперь — к самому матчу каталонцев с «Ливерпулем».

Луис Суарес // Global Look Press

Игра неожиданно началась с мощного давления гостей. Они попытались прижать «Барсу» к воротам, чему каталонцы особо не противились. Однако в действиях защиты «сине-гранатовых» прослеживалась нервозность, которая ничего хорошего не сулила. В связи с отсутствием Бобби Фирмино место в центре тройки нападения занял Джорджиньо Вейналдум, чаще всего оказывавшийся ниже номинальных фланговых нападающих.

«Ливерпуль» мог и должен был искать счастья на левом фланге атаки: против Садио Мане и Эндрю Робертсона располагался Серджи Роберто. И частенько этим двоим удавалось напрягать правого защитника «Барсы». Но толку из этого не вышло, в стартовые минуты «Ливерпуль» не создал голевых моментов. Равно как и «Барселона». Только каталонцы при этом смогли забить. Хозяев выручила необычайная сыгранность Жорди Альбы с линией нападения. Левый защитник «Барсы» сделал прекрасный прострел в штрафную «Ливерпуля», на который откликнулся Луис Суарес, умело нашедший пространство между защитниками Ван Дейком и Матипом.

«Барселона» забила, играя очень посредственно: невероятно важное качество, которое «Реалу» три года подряд приносило победу в Лиге Чемпионов.

Юрген Клопп // Global Look Press

После пропущенного гола «Ливерпуль» ожидаемо пошатнулся. В атаке у них не получалось совсем ничего: разве что был полушанс у Садио Мане, только сенегалец не смог совладать с сильным проникающим пасом.

Второй тайм подарил нам немного иную картину. «Ливерпуль» имел реальные возможности забить, но свое слово сказал голкипер хозяев Марк-Андре Тер Стеген. Немец как минимум три раза в середине тайма спас «Барсу» от гола, который мог все изменить. И правда, сравняй «Ливерпуль» счет, он мог бы перейти к очень комфортному режиму контратак.

Но забила «Барселона». Забила после своего худшего отрезка в матче, когда гол «Ливерпуля» при продолжающемся давлении казался делом времени. Однако Лео Месси решил показать, почему его называют одним из лучших в истории футбола. В голевой атаке №2 капитан «Барсы» находился в окружении шести игроков «Ливерпуля». Но даже в такой ситуации он сумел сделать точный обостряющий пас, который привел к голу: Суарес после отскока отправил мяч в перекладину, который подобрал все тот же Месси.

И вот положение «Ливерпуля» становится совсем худо. А затем — еще один гол Лионеля, на сей раз он приложился со штрафного. 3:0 при пяти ударах в створ за матч вообще — мы сейчас говорим о первоклассной реализации.

Фабиньо, Лионель Месси и Вирджил Ван Дейк // Global Look Press

А самым ярким проявлением плохой реализации у «Ливерпуля» стал момент, случившийся сразу после третьего гола «Барсы»: удар вышедшего на замену Бобби Фирмино на линии ворот отразил защитник, а Мохамед Салах на добивании не сумел поразить почти пустые ворота с нескольких метров.

С одной стороны, мы имеем очень приличную игру «Ливерпуля», если учитывать уровень соперника. Но с другой стороны, нельзя себе позволять плохую реализацию моментов в матче с «Барселоной».

Каталонцы же в очередной раз доказали, что любой сложно складывающийся для них матч может превратиться в феерию благодаря Лионелю Месси. Но самое интересное нас ждет 7 мая на «Энфилде», где «Барселоне» придется отбиваться, а «Ливерпулю» — нестись спасаться.

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