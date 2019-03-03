Футбольным тренерам начнут показывать красные и желтые карточки

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании в Абердине ввел новые футбольные правила.

Как передает «Интерфакс», согласно одному из новых правил, утвержденных IFAB, желтые и красные карточки теперь будут показывать не только игрокам, но и тренерам команды. В настоящее время действует правило, позволяющее удалить тренера за неподобающее поведение, однако это происходит без предъяление карточки.

Кроме того, нововведения также запрещают игрокам атакующей команды вставать в стенку соперников при выполнении штрафного удара, чтобы закрыть обзор вратарю.

Еще одно изменение касается замены игрока: теперь заменяемый футболист должен покинуть поле строго через ту боковую линию, где он в тот момент находится, чтобы отнять у ведущей в счете команды возможность протянуть время.

Отмечается, что эти и другие изменения вступят в силу ближайшим летом, то есть в паузе между сезонами, проходящими по системе «осень-весна».